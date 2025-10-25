محافظ الإسماعيلية: مهرجان الفنون الشعبية فرصة لإعادة تشغيل المسرح الروماني (فيديو)

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، هو فرصة عظيمة لإعادة تشغيل المسرح الروماني، ذلك المسرح العريق الذى أهمل لعدة سنوات ولم يكن مستغلا.

الإسماعيلية تعيد استغلال كافة أصولها

وأشار خلال تصريحات أدلى بها عقب انتهاء ديفيلية مهرجان الفنون الشعبية، إلى أن محافظة الإسماعيلية سوف تعيد استغلال كافة أصولها غير المستغلة وذلك بما يخدم الجمهور وشعب الإسماعيلية العريق، لأن أهالى محافظة الإسماعيلية يستحقون أن يتمتعوا بكل شبر في أرض المحافظة بل ويستفيدوا من كافة الخدمات.







محافظ الإسماعيلية يرحب بضيوف المهرجان



ورحب محافظ الإسماعيلية بضيوف الإسماعيلية المشاركين في فاعليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية من مصر ومختلف دول العالم، مؤكدًا أن هذا الحدث أصبح علامة مضيئة في سجل الفنون والثقافة المصرية.

مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية رسالة سلام للعالم

وأكد "أكرم" أنه على مدار ربع قرن، ظل هذا المهرجان رسالة سلام وتواصل إنساني يجمع بين الشعوب على أرض عروس القناة ويؤكد أن الفنون لغة قادرة على تجاوز الحدود والاختلافات لترسم لوحة من المحبة والتعايش والتنوع الثقافي.

وأضاف: «نحتفل اليوم بالفن وبقدرة الثقافة على بناء الجسور بين الشعوب؛ فالإسماعيلية بتاريخها العريق وموقعها الفريد، تفتح ذراعيها اليوم لتستقبل فرقًا تمثل حضارات العالم، تقدم تراثها وإبداعها في صورة تجسد روح الإنسانية المشتركة».

الاحتفال بالعيد القومي للإسماعيلية

ويمهد هذا "الديفيليه" الطريق لحفل الافتتاح الرسمي للمهرجان على المسرح الروماني في تمام الساعة الثامنة مساءً، لتستمر العروض حتى ختام المهرجان في الثلاثين من أكتوبر الجاري.

يأتي هذا الحدث الثقافي الضخم، بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد القومي للإسماعيلية، ليؤكد مكانة المدينة كـ "حاضنة الأمم" على خريطة الفنون الدولية.

ويقام مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

وتنفذ فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، مدير المهرجان الفنان ماهر كمال، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية وإدارة السياحة برئاسة أشرف سليمان وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وعلى هامش المهرجان يقام العديد من الفعاليات منها ندوات علمية متخصصة حول "الفنون الشعبية بين الذاكرة الثقافية وآفاق المستقبل" ومعرض للحرف البيئية.

