رسميا، ميسي يجدد عقده مع إنتر ميامي الأمريكي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، مساء اليوم الخميس، عن تمديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ليواصل بذلك "البرغوث" مسيرته مع الفريق في الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS).

النادي الأمريكي نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي إكس، مقطع فيديو ظهر فيه ليونيل ميسي وهو يوقّع على عقد جديد، خلال وجوده في ملعب إنتر ميامي الجديد.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل العقد أو مدته في البيان الرسمي، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الخطوة تأتي في إطار "استمرار المشروع الرياضي للنادي" بقيادة النجم الأرجنتيني، إلا أن مقطع الفيديو الذي نشره النادي تزامن مع مشاهد من أعمال بناء الملعب الجديد، في إشارة رمزية إلى مرحلة جديدة في تاريخ الفريق.

مسيرة ميسي مع إنتر ميامي

ليونيل ميسي كان انضم إلى إنتر ميامي في يوليو 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان وكان من المقرر أن ينتهي تعاقده مع النادي الأمريكي في ديسمبر 2025.

عقد ميسي الجديد حتى 2028

من جانبه، أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس"، إلى أن ميسي وقّع عقدًا جديدًا مع إنتر ميامي يمتد حتى ديسمبر 2028.

مشيرًا إلى أن الاتفاق الشفهي الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي أصبح الآن رسميًا بعد موافقة رابطة الدوري الأمريكي على جميع الإجراءات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.