رياضة

بعثة منتخب مصر للناشئين تغادر اليوم إلى قطر للمشاركة في المونديال

منتخب مصر للناشئين،
منتخب مصر للناشئين، فيتو

تغادر بعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، القاهرة اليوم السبت، في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم بقطر، التي تقام على الأراضي القطرية خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين، بمشاركة 48 منتخبا يمثلون كل قارات العالم.

وتغادر بعثة منتخب مصر للناشئين القاهرة على متن طائرة الخطوط القطرية، التي تقلع في الثانية ظهرًا.

قوام بعثة منتخب مصر في مونديال الناشئين

ويرأس بعثة منتخب مصر للناشئين في قطر وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الفني كل من: أحمد الكاس المدير الفني، محمد إبراهيم المدرب العام، أحمد فوزي مدرب حراس المرمى، عبدالرحمن عيسى معد بدني، سالم حنيش محلل أداء، محمد الصايغ المنسق الإعلامي، الدكتور عمرو طه رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، ومحمد الشيشتاوي علاج طبيعي، ومحمد السيد تدليك، وشريف جمعة مسؤول المهمات.

قائمة منتخب مصر للناشئين في مونديال قطر، فيتو
قائمة منتخب مصر للناشئين في مونديال قطر، فيتو

قائمة كأس العالم تحت 17 عاما 

وتضم بعثة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم 

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

 خط الدفاع: حمزة الدجوي،  نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.  

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

 خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب 

المران الختمي لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، فيتو
المران الختامي لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، فيتو

مجموعة مصر في مونديال الناشئين بقطر

وكانت قرعة مونديال الناشئين أوقعت منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي. 

ويستهل المنتخب مشواره في البطولة مع مباراة أمام هايتي في 4 نوفمبر في أحد ملاعب أسباير زون.

ويعد منتخب مصر تحت 17 عامًا، واحدًا من 6 منتخبات عربية تأهلت للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025. إلى جانب كل من منتخب قطر ممثل الدولة المضيفة، والسعودية، والإمارات، وتونس، والمغرب.

الجريدة الرسمية