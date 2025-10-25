السبت 25 أكتوبر 2025
مصرع طفل سقط عليه جدار في الوادي الجديد

لقي طفل مصرعه، في سقوط جدار عليه بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي. 


تبين مصرع “عبد الله محمد أبو الحسن”، 6 أعوام، إثر سقوط جدار عليه بحي الزهور بمدينة الخارجة، وجرى نقل جثته لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي. 


تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بخروج الجثة من المشرحة وتسليمها لأسرته والتصريح بدفنه.

الجريدة الرسمية