الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتقدم 2-0 أمام وست هام في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة ليدز يونايتد أمام ضيفه وست هام، بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي ليدز يونايتد كل من برندن آرونسون في الدقيقة 4، وجوي رودون في الدقيقة

أعلن دانيل فاركي المدير الفني لفريق ليدز يونايتد تشكيلة فريقه لمواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، وجاءت على النحو التالي

تشكيل ليدز يونايتد أمام وست هام

دخل فريق ليدز يونايتد مباراته أمام وست هام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوكاس بيري

الدفاع: جايدن بوجل - جوي رودون - جاكا بيول - جبريل جودموندسون - إيثان امبادو

الوسط: سيان لونجستاف - أو تاناكا - بريندن آرونسون - نواه أوكافور

الهجوم: دومينيك كالفيرت ليوين

ضوست هام يونايتد، فيتو

تشكيل وست هام يونايتد أمام ليدز يونايتد

فيما دخل فريق وست هام يونايتد مباراته أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: ألفونس أريولا

الدفاع: أرون وان بيساكا - جان توديبو - ماكسمليان كيلمان - أوليفير سكارليس

الوسط: أندري إرفينج - توماس سوتشيك - الحاج ماليك ضيوف - كريسينسيو سامرفيل - لوكاس باكيتا

الهجوم: جارود بوين

وتعد هذه المباراة فرصة للطرفين لتحسين مركزهما في جدول الدوري، وتوقع أن تشهد مباريات لاحقة متابعة جماهيرية وتكتيكية كبيرة من قبل المدربين والجماهير على حد سواء.

