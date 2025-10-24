تناوليه كوجبة خفيفة، تعرفي على فوائد بذور القرع الصحية

بذور القرع هي بذور القرع صالحة للأكل يتم استخراجها من ثمار اليقطين وأنواع أخرى من القرع. تتميز هذه البذور بشكل بيضاوي ومسطح ولون كريمي، ولها نكهة جوزية حلوة قليلًا. وتستهلك مشوية ومملحة كوجبة خفيفة في أنحاء كثيرة من العالم.

بذور اليقطين غنية بالعناصر الغذائية، مثل الدهون غير المشبعة كأوميغا-3 والمعادن كالمغنيسيوم، ونظرا لقيمتها الغذائية العالية، وفقًا لموفع “WebMD” الطبي يعود تاريخ استخدام بذور اليقطين إلى أكثر من 7500 عام في العديد من الثقافات كعلاج شعبي لعلاج:

التهابات المسالك البولية والمثانة.

ارتفاع ضغط الدم والسكر.

حصوات الكلى.

الطفيليات مثل الديدان المعوية.

فوائد زيت بذور القرع

يستخلص زيت بذور القرع عن طريق التقطير بالبخار أو العصر البارد. وهو زيت داكن اللون يميل إلى الخضرة، ويُعد مصدر غني للدهون المتعددة غير المشبعة ومضادات الأكسدة، مثل البوليفينول والكاروتينات (المواد التي تحارب تلف الخلايا).

يمكن استخدام الزيت في الطهي والخبز والصلصات وتتبيلات السلطات، كما يتوفر على شكل كبسولات كمكمل غذائي أو سيروم للاستخدام على البشرة والشعر. ويمكن شراؤه بأشكال مختلفة من متاجر البقالة والأغذية الصحية.

الفوائد الصحية لبذور القرع

تعد بذور اليقطين مصدر غني للبروتين والأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات والمعادن، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان. تشمل بعض الفوائد الصحية المحتملة:

تأثيرات مضادة للالتهاب، البذور غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل الالتهاب في الجسم. وعند تناولها مع القشور، تصبح مصدر ممتاز للألياف الغذائية التي تعزز هذا التأثير. تشير الدراسات إلى أن الأطعمة المضادة للالتهاب تساعد في الوقاية من أمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

خصائص مضادة للسرطان، أظهرت دراسات مختبرية أن بذور اليقطين يمكن أن توقف نمو خلايا سرطان الثدي والبروستاتا، وقد تقتل الخلايا السرطانية عن طريق تحفيزها على الموت المبرمج (الاستماتة). ويعتقد أن هذا النشاط المضاد للسرطان يعود إلى ارتفاع مستويات مضادات الأكسدة فيها، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث البشرية.

تحسين صحة البروستاتا: أشارت عدة دراسات إلى أن بذور اليقطين قد تساعد في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا الحميد. وقد أظهرت أحد الدراسات شملت 130 رجل أن مستخلص بذور اليقطين بجرعة 500 ملج مرتين يوميا خفف من أعراض الجهاز البولي السفلي وحسن جودة الحياة دون التأثير على الوظيفة الجنسية، على عكس بعض أدوية علاج تضخم البروستاتا.

تخفيف أعراض المثانة النشطة: أظهرت الدرسات أن زيت بذور القرع يمكن أن يحسن أعراض المثانة النشطة التي تسبب الحاجة المفاجئة والمتكررة للتبول. ففي إحدى الدراسات، تناول 45 شخص 10 جرامات من زيت البذور يوميا لمدة 12 أسبوعا وتحسنت أعراضهم. وفي دراسة أخرى، تناول 117 امرأة مزيج من زيت بذور اليقطين ومستخلص لحاء السماق والجنجل لمدة 12 أسبوع، مما قلل من عدد مرات التبول نهارا وليلا وحسن نوعية حياتهن

وظيفة قلب صحية: يساعد محتوى المغنيسيوم العالي في البذور على خفض ضغط الدم والحفاظ على ثباته. وترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالمغنيسيوم بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والوفاة بأمراض القلب. كما تزيد مضادات الأكسدة في البذور من مستويات أكسيد النيتريك، وهو جزيء يعمل على إبقاء الأوعية الدموية ناعمة ومرنة وصحية، مما يحسن تدفق الدم ويقلل من مشاكل القلب والدورة الدموية.

نوم أفضل: يمكن أن يساعد تناول بذور القرع كوجبة خفيفة قبل النوم في الحصول على راحة ليلية أفضل. فهي مصدر طبيعي للتريبتوفان، وهو حمض أميني يعزز النوم. كما أن الزنك والنحاس والسيلينيوم الموجودة فيها تؤثر على مدة ونوعية النوم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد المغنيسيوم على تقليل التوتر والقلق، وهما عاملان يساهمان في الأرق.

تحسين عدد الحيوانات المنوية: بذور القرع تساعد في استعادة القدرة على الإنتاج. ويعتقد أن مضادات الأكسدة في البذور ساعدت في منع بعض التلف الناتج عن العلاج. وتعد هذه النتائج واعدة للمساعدة في الحفاظ على خصوبة الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، لكن هناك حاجة لمزيد من البحث على البشر.

القيمة الغذائية وطريقة الاستهلاك لبذور القرع

تعد بذور القرع غنية بالبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن والدهون المتعددة غير المشبعة، وهي "الدهون الجيدة" التي توصي بها جمعية القلب الأمريكية كبديل للأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والمتحولة.

تساعد الدهون المتعددة غير المشبعة على خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما قد يمنع أمراض القلب والسكتات الدماغية، وتوفر أحماض دهنية أساسية لا يستطيع الجسم إنتاجها، مثل أوميغا-6 وأوميغا-3. تحتوي حصة حوالي 28 جراما من بذور القرع المحمصة الكاملة على حوالي 2.5 جرام من أوميغا-6 و22 ملج من أوميغا-3. بالإضافة إلى ذلك، فإن البروتين الموجود فيها هو بروتين عالي الجودة يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

وتعد بذور القرع أيضا مصدر ممتاز أو جيد للمعادن التالية: الفوسفور، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، الحديد، الزنك، الصوديوم، المنجنيز، والنحاس.

القيمة الغذائية لكل حصة:

السعرات الحرارية: 126

الدهون: 5.5 جرام

البروتين: 5.3 جرام

الكربوهيدرات: 15.3 جرام

الألياف" 5.2 جرام

ونظرا لارتفاع سعراتها الحرارية وسهولة الإفراط في تناولها، ينصح بالالتزام بحصة موصى بها وهي أقل بقليل من ربع كوب.

كيفية تناول بذور القرع

يمكن تناول بذور القرع نيئة، أو شَويها في الفرن بعد غسلها وتجفيفها وتتبيلها بقليل من زيت الزيتون. الشواء يجعلها أسهل في الهضم ويزيد من مستويات مضادات الأكسدة فيها.

للحصول على أقصى فائدة، يعد شوي البذور التي تستخرجها بنفسك من القرع الطازج هو الخيار الأفضل، حيث تكون أقل في الصوديوم وأكثر في المعادن من البذور المشتراة. الخيار الثاني هو شراء البذور النيئة غير المملحة بقشورها.

يمكن تقليل محتوى حمض الفيتيك، الذي يعيق امتصاص بعض المعادن، عن طريق نقع أو إنبات البذور قبل تناولها أو شويها.

الآثار الجانبية لبذور القرع

ردود الفعل التحسسية، حساسية بذور القرع نادرة جدا، وقد تتراوح أعراضها المبلغ عنها من خفيفة (أعراض موضعية في الفم أو الحلق) إلى شديدة قيء، تورم في الوجه والحلق، حكة، صفير، إغماء، صدمة. ويجب الانتباه لكيفية الشعور بعد تناول أي طعام جديد.

تفاعلات دوائية محتملة، بذور اليقطين غنية بفيتامين K وأحماض أوميغا-3 الدهنية والمغنيسيوم، ولها أيضًا تأثيرات مدرة للبول. لذلك، إذا كان الشخص يتناول أدوية سيولة الدم (مثل الهيبارين)، أو أدوية ضغط الدم، أو مدرات البول، فيجب استشارة الطبيب قبل إضافتها إلى النظام الغذائي.

تأثيرها على المعدة، قد يؤدي الإفراط في تناول بذور القرع إلى آلام في المعدة، خاصة إذا لم يكن الشخص معتاد على تناول كمية كبيرة من الألياف، مما قد يسبب تقلصات في المعدة وربما إسهال. لتجنب ذلك، لا تتناول أكثر من حجم الحصة الموصى به (حوالي ربع كوب) في المرة الواحدة.

