السبت 25 أكتوبر 2025
حوادث

تقرير معمل السموم لعينة دم عاطل تسبب في تناول ابنته الحشيش

تسلمت نيابة المطرية تقرير معمل السموم لعينة من دماء عاطل متهم بحيازة مخدر الحشيش، وتناولته ابنته بالخطأ، إيجابية التحليل وأنه يتعاطى مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول مكافحة المخدرات. 

وقال المتهم إنه دائما ما يحمل معه قطعة أو اثنين من مخدر الحشيش لتطعيمها في السجائر التي يشربها، إلا أنه في ذلك اليوم عاد من الخارج ووضع ما في جيوبه على مكتب بالشقة ونسي أن من بين المتعلقات قطعة الحشيش وفوجئ بان ابنته أكلتها وصارت تصرخ من ألم بطنها فحملها وهرول بها إلى المستشفى لنجدتها.

وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة طفلة بحالة إعياء مفاجئة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لمباشرة التحقيقات.

وبالفحص والتحريات الأولية، تبين أن الطفلة عثرت داخل منزلها على قطعة من مخدر الحشيش، فظنت أنها شيكولاتة وقامت بتناولها، ما أسفر عن تدهور حالتها الصحية بشكل كبير. وقد تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


وتمكنت قوات الشرطة من ضبط والد الطفلة واقتياده إلى ديوان القسم، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

من جانبها، أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.

