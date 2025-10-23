الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تناولته ابنته، عاطل متهم بحيازة الحشيش بالمطرية يدلي باعترافات تفصيلية أمام النيابة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلى عاطل متهم بحيازة مخدر الحشيش، باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية.

وقال المتهم إنه دائما ما يحمل معه قطعة أو اثنين من مخدر الحشيش لتطعيمها في السجائر التي يشربها، إلا أنه في ذلك اليوم عاد من الخارج ووضع ما في جيوبه على مكتب بالشقة ونسي أن من بين المتعلقات قطعة الحشيش وفوجئ بان ابنته أكلتها وصارت تصرخ من ألم بطنها فحملها وهرول بها إلى المستشفي لنجدتها.


وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة طفلة بحالة إعياء مفاجئة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لمباشرة التحقيقات.

وبالفحص والتحريات الأولية، تبين أن الطفلة عثرت داخل منزلها على قطعة من مخدر الحشيش، فظنت أنها شيكولاتة وقامت بتناولها، ما أسفر عن تدهور حالتها الصحية بشكل كبير. وقد تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


وتمكنت قوات الشرطة من ضبط والد الطفلة واقتياده إلى ديوان القسم، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

من جانبها، أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المطرية قسم شرطة المطرية غرفة عمليات النجدة قوات الشرطة النيابة العامة

مواد متعلقة

تجديد حبس راكب حاول تهريب 2000 قرص مخدر عبر مطار القاهرة

اعترافات راكب حاول تهريب 2000 قرص مخدر عبر مطار القاهرة: "واخدهم لصديق مريض"

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلان "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

جديد أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في مصر

وزير الخارجية الأمريكي: موافقة الكنيست على قرار ضم الضفة الغربية تهدد اتفاق غزة

السيسي يلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي

أول تحرك من جماهير ليفربول تجاه محمد صلاح بعد حذف صورته بقميص الريدز (صور)

مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما للسلام والاستقرار وانسحاب المرتزقة من ليبيا

حل الدولتين وإعادة إعمار غزة ورفض التهجير، فلسطين تتصدر القمة المصرية الأوروبية

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

أفضل أدعية الصباح التي تجلب البركة في الدنيا وشروط قبول الدعاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية