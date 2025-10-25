أحمد سعد يشعل أجواء حفل ختام مهرجان الجونة بـ "اليوم الحلو" و"خلينا هنا" (فيديو)

أشعل النجم أحمد سعد أجواء حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثامنة، حيث قدّم مجموعة من أبرز أغانيه، وسط تفاعل كبير من الفنانين والحضور.

تفاعل النجوم على المسرح

وتفاعل الفنانون مع أداء المطرب أحمد سعد بالرقص والتصفيق، خاصة على أنغام أغنيته الشهيرة "إيه اليوم الحلو ده"، التي أشعلت أجواء الحفل وحولت القاعة إلى حالة من البهجة والاحتفال.

ختام على نغمة الفرح

جاءت فقرة أحمد سعد لتكون الختام المثالي للدورة الثامنة من المهرجان، والتي اتسمت بأجواء فنية وإنسانية راقية، احتفت بصناع السينما والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

كما أهدى أحمد سعد إدارة المهرجان والجمهور أغنيته الجديدة "شكلنا حلو أوي النهاردة" تعبيرًا عن أجواء الفرح والبهجة التي جمعت نجوم الفن في ليلة الختام.

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائى تكريم النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريمًا لمسيرتها الفنية المتميزة، وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديرًا لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تضمنت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مجموعة أفلام كبيرة من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وبرزت السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.