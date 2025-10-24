"أغابيتو" يفوز بجائزة نجمة الجونة الذهبية و"الشيطان والدراجة" أفضل فيلم عربي بمسابقة الأفلام القصيرة

كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة بحفل توزيع جوائز المهرجان عن جوائز مسابقة الأفلام القصيرة، حيث حصد فيلم "أغابيتو" من إخراج كايال دانيل روميرو، أرفين بيالرمينو بجائزة نجمة الجونة الذهبية.

فيما حصد جائزة نجمة الجونة الفضية فيلم "لوينز" من إخراج دوريان جيسبرز، أما جائزة نجمة الجونة البرونزية فذهبت إلى فيلم "فتاة الماء" من إخراج ساندرا ديمازيير.

بينما حصل فيلم "الشيطان والدراجة" من إخراج شارون حكيم على جائزة أفضل فيلم عربي قصير.

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائى تكريم النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريمًا لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديرًا لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تضمنت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مجموعة أفلام كبيرة من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وبرزت السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله.

