الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هنادي مهنا: مهرجان الجونة ممتع وأغاني أحمد سعد تمنحني طاقة إيجابية

هنادي مهنا، فيتو
هنادي مهنا، فيتو

قالت الفنانة هنادي مهنا على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثامنة:"أكثر حاجة عجبتني في المهرجان هي الناس والفساتين الجميلة والطاقة الإيجابية".

علاقة هنادي مهنا بـ أحمد سعد

وعن أغاني المطرب أحمد سعد، علقت هنادي مهنا خلال تصريحات لقناة “النهار”:"عايش معايا حياتي لأنه بيديني طاقة إيجابية".

ذكريات لا تُنسى في الجونة

وأضافت هنادي مهنا أنها ستفتقد الأجواء الرائعة للمهرجان بعد ختام فعالياته، مؤكدة أن الدورة الثامنة كانت مليئة باللحظات الممتعة والتجارب الفنية المميزة.

و انطلقت، مساء اليوم، فعاليات حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة، وسط أجواء احتفالية مبهرة جمعت بين سحر السينما وبريق النجوم. 

ويشهد الحفل حضورًا واسعًا لكبار الفنانين وصناع السينما من مصر والعالم العربي، إلى جانب ضيوف دوليين من مختلف أنحاء العالم.

من المقرر أن يتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين في مسابقات المهرجان لهذا العام، وسط ترقب واسع من الجمهور والنقاد، لما قدمته الدورة من منافسة قوية بين أكثر من 80 فيلمًا من فئات الروائي الطويل والوثائقي والقصير، اختيرت جميعها لقيمتها الفنية والإنسانية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

هنادى مهنا الفنانة هنادي مهنا مهرجان الجونة أحمد سعد حفل ختام مهرجان الجونة

