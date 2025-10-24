الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس كولومبيا

أفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئيس كولومبيا جوستافو بيترو.

تصاعد حدة التوترات بين واشنطن وبوجوتا

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال الأربعاء، إنّ الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو "مجنون"، في هجوم يأتي بعد تصاعد حدّة التوترات بين واشنطن وبوجوتا إثر شنّ الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ غارة ضدّ قارب لتهريب المخدرات.

وذكر روبيو للصحفيين "أعتقد أنّ السلطات الكولومبية، وبخاصة الجيش والشرطة، لا تزال موالية بشدة لأمريكا. المشكلة الوحيدة في كولومبيا هي رئيس مجنون".

وأضاف: "هذا الرجل مجنون، مجنون! هو ليس في كامل قواه العقلية".

التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وكولومبيا يصل إلي مستوى غير مسبوق

وصل التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وكولومبيا إلى مستوى غير مسبوق بعد تصريحات حادة لترامب، الذي توعد كولومبيا بإنهاء المساعدات المخصصة للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وفرض رسوم جمركية عليها، متهما نظيره اليساري بأنه "زعيم تجارة مخدرات".

وردّ الرئيس الكولومبي بانتقاد حاد للحملة الأمريكية في الكاريبي ضد تهريب المخدرات، متهما ترامب بـ"القتل" و"انتهاك سيادة كولومبيا".

وأعلنت وزارة الخارجية الكولومبية أن السفير دانييل جارسيا بينيا عاد إلى بوجوتا، مشيرة إلى أن حكومة بيترو ستصدر بيانات إضافية لاحقا.

أكبر متلق للمساعدات الأمريكية في أمريكا الجنوبية

وتُعدّ كولومبيا أكبر متلق للمساعدات الأمريكية في أمريكا الجنوبية، إذ حصلت عام 2023 على حوالى 740 مليون دولار، خُصص نصفها لمكافحة تهريب المخدرات.

لكن تبادل الاتهامات العلني بين الجانبين أوصل علاقاتهما، بحسب مراقبين، إلى أسوأ مستوى منذ عقود.

فالشهر الماضي، أعلنت واشنطن سحب تصنيف كولومبيا كحليف في الحرب على المخدرات، وردّت بوجوتا بوقف شراء الأسلحة من الولايات المتحدة، أكبر مورّد لها.

ومنذ وصوله إلى السلطة عام 2022، يدعو بيترو إلى تغيير جذري في مقاربة الحرب على المخدرات التي تقودها واشنطن، بالتركيز على معالجة الأسباب الاجتماعية للاتجار بالمخدرات بدلا من الاعتماد على القمع والإبادة القسرية للمحاصيل.

وخلال ولايته، زادت مساحات زراعة الكوكا، المادة الخام لإنتاج الكوكايين، بنحو 70 بالمئة وفق تقديرات الحكومة الكولومبية والأمم المتحدة.

