على خطى ترامب، روبيو يصف رئيس كولومبيا بـ "المجنون" ويهدده بورقة الجيش والشرطة

وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بـ "مجنون"، في هجوم يأتي بعد تصاعد حدة التوترات بين واشنطن وبوجوتا إثر شن الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ غارة ضدّ قارب لتهريب المخدرات.

وقال روبيو للصحفيين: "أعتقد أن السلطات الكولومبية، خاصة الجيش والشرطة، لا تزال موالية بشدة لأمريكا"، مضيفًا: "المشكلة الوحيدة في كولومبيا هي رئيس مجنون"، بحسب "رويترز".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي هجومه على رئيس كولومبيا: "هذا الرجل مجنون، مجنون! هو ليس في كامل قواه العقلية"، على حد تعبيره.



ويأتي ذلك بعد هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على نظيره الكولومبي، واصفًا إياه بـ"بلطجي ورجل سيئ"، ومدعيا أنه تاجر مخدرات يقود بلاده نحو الخراب، وأعلن عن وقف جميع المساعدات المالية الأمريكية الموجهة إلى كولومبيا على الفور.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب إن الهدف من إنتاج المخدرات في كولومبيا هو تهريب كميات ضخمة إلى الولايات المتحدة ما يؤدي إلى الموت والدمار، مضيفًا أن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو "يشجع بقوة على الإنتاج غير القانوني للمخدرات"، واعتبر أن المساعدات الأمريكية لكولومبيا تُعد شكلًا من أشكال النهب.



وأنهى ترامب منشوره بالقول بالأحرف الكبيرة: "اعتبارًا من اليوم، لن تُدفع أي مدفوعات أو إعانات بعد الآن".

ومن جانبه أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، أنه يعتزم "الدفاع عن نفسه قانونيا" في الولايات المتحدة وملاحقة نظيره الأمريكي دونالد ترامب بتهمة القدح والذم بعد أن نعته خلال مؤتمر صحفي بـ"البلطجي".

وقال الرئيس اليساري: "سأدافع عن نفسي قانونيا أمام المحاكم الأمريكية، بالاستعانة بمحامين أمريكيين، وذلك ردّا على الافتراءات التي وُجّهت إليّ على الأراضي الأمريكية من قبل مسؤولين كبار".

