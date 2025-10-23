الخميس 23 أكتوبر 2025
وصفه بـ"البلطجي وتاجر المخدرات"، رئيس كولومبيا يستعين بمحامين أمريكيين لمقاضاة ترامب

الرئيس الكولومبي
الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الأربعاء، أنه يعتزم "الدفاع عن نفسه قانونيا" في الولايات المتحدة وملاحقة نظيره الأمريكي دونالد ترامب بتهمة القدح والذم بعد أن نعته خلال مؤتمر صحفي بـ"البلطجي".

وقال الرئيس اليساري: "سأدافع عن نفسي قانونيا أمام المحاكم الأمريكية، بالاستعانة بمحامين أمريكيين، وذلك ردّا على الافتراءات التي وُجّهت إليّ على الأراضي الأمريكية من قبل مسؤولين كبار".

وكولومبيا والولايات المتّحدة حليفتان تقليديًا لكنّ العلاقة بينهما توترت بشدة في الأشهر الأخيرة بعد أن تبادل رئيساهما الإهانات علانية.

وكان ترامب قد صعّد من هجومه على نظيره الكولومبي، واصفًا إياه  بـ"بلطجي ورجل سيئ" وادّعى أنه تاجر مخدرات يقود بلاده نحو الخراب، وأعلن عن وقف جميع المساعدات المالية الأمريكية الموجهة إلى كولومبيا على الفور.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب إن الهدف من إنتاج المخدرات في كولومبيا هو تهريب كميات ضخمة إلى الولايات المتحدة ما يؤدي إلى الموت والدمار، مضيفًا أن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو "يشجع بقوة على الإنتاج غير القانوني للمخدرات"، واعتبر أن المساعدات الأمريكية لكولومبيا تُعد شكلًا من أشكال النهب.

وأنهى ترامب منشوره بالقول بالأحرف الكبيرة: "اعتبارًا من اليوم، لن تُدفع أي مدفوعات أو إعانات بعد الآن".
 

