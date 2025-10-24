إطلالات النجوم الشباب على ريد كاربت ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور)

شهدت السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، حضورًا لافتًا لعدد من النجوم الشباب الذين تألقوا بإطلالات أنيقة ومتنوعة، من بينهم أحمد مجدي ومحمد الشرنوبي والفنان محمود ياسين جونيور، والفنان حسن أبو الروس والفنان أحمد مالك.

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”، يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وضمت دورة العام الجاري أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية.

ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230 ألف دولار أمريكي، إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

