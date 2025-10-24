فوز "عيد ميلاد سعيد" و"ضع روحك على كفك وامش" بجائزة سينما من أجل الإنسانية بمهرجان الجونة

قدم المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، منذ قليل، جائزة سينما من أجل الانسانية لدورة 2025، وذلك خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.

جائزة سينما من أجل الإنسانية لدورة 2025 من مهرجان الجونة السينمائي



وحصد الجائزة فيلم "ضع روحك على كفك وامش" مناصفة مع الفيلم المصري "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر.

مهرجان الجونة السينمائي

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائى تكريم النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريمًا لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديرًا لمساهماتها الفنية والإنسانية.

وتضمنت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مجموعة أفلام كبيرة من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وبرزت السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله.

