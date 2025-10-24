الجمعة 24 أكتوبر 2025
نجيب ساويرس يكرم انتشال التميمي بـ "نجمة الجونة" في الدورة الثامنة للمهرجان

نجيب ساويرس يكرم
نجيب ساويرس يكرم انتشال التميمي، فيتو

كرّم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، انتشال التميمي المدير السابق للمهرجان، بمنحه جائزة "نجمة الجونة" التقديرية، وذلك خلال حفل ختام الدورة الثامنة للمهرجان.

تقديرا لمجهودات مضنية

قال ساويرس:"انتشال التميمي بدأ معي هذا المهرجان، ومن دون جهوده لما كنا وصلنا لما نحن عليه الآن. أهنئه وأعترف بكل ما قدمه وأكرمه".

 التميمي: دعم ساويرس مفتاح النجاح

من جانبه أعرب انتشال التميمي عن شكره العميق قائلًا:"أشكر رجل الأعمال نجيب ساويرس، لأنه اقتنع بأفكاري ودعم تنفيذها، لمسته كانت فارقة في نجاح المهرجان."

مهرجان الجونة: منصة للتقدير والإبداع

وتجسد هذه الخطوة فلسفة المهرجان في تكريم المبدعين والمساهمين في صناعة السينما، وتؤكد على رسالة الجونة في دعم المواهب وتقدير الجهود الفردية.

