الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عدم اكتمال عمومية الصيد والعمل بقرار وزير الرياضة بشأن لائحة النظام الأساسى

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية لنادي الصيد

 أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية بنادي الصيد، برئاسة المستشار أيمن هلال، عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية التى عقدت اليوم الجمعة، بمقر النادى بالدقي.

عدم اكتمال الجمعية العمومية للصيد

واستمرت عملية التوقيع فى كشوف التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنادى الصيد من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء.

No description available.


وأكد المستشار أيمن هلال أن اكتمال النصاب القانونى يتطلب توقيع 4 آلاف عضو، فيما شهدت الجمعية العمومية حضور 782 عضوا فقط من أصل 102 ألف و494 عضوا ممن لهم حق التوقيع، وبالتالى لم تكتمل الجمعية.

No description available.
No description available.


وأضاف رئيس اللجنة القضائية أنه بناء على عدم اكتمال الاجتماع الخاص، يتم اعتماد العمل بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1113 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 25 أغسطس الماضي، بشأن اعتماد بعض أحكام النظام الأساسي للنادي وفقا لتعديلات قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، لتشكل لائحة للنظام الأساسي للنادي.

وأشاد مجلس الإدارة برئاسة المهندس عبد الله غراب، بتنظيم الجمعية العمومية، موجهين الشكر للإدارة التنفيذية بقيادة محمد غباشي المدير التنفيذي للنادي، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة بقيادة محمود الصبروط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اكتمال النصاب القانوني الاجتماع الخاص للجمعية العمومية الجمعية العمومية العادية الجمعية العمومية للصيد الشباب والرياضة بالجيزة الشباب والرياض تعديلات قانون الرياضة الجديد تعديلات قانون الرياضة عدم اكتمال النصاب القانوني

مواد متعلقة

انطلاق أول تجربة للتصويت الإلكتروني في انتخابات الأندية بـ الزهور (صور)

نجم مانشستر سيتي: كنت قريبًا من الاعتزال بسبب حبي لكرة السلة

بعد غياب 19 شهرًا، بينيتيز يعود للتدريب بتولي قيادة باناثينايكوس اليوناني

معادلة رقم جوارديولا، فليك على أعتاب إنجاز تاريخي أمام ريال مدريد
ads

الأكثر قراءة

بتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، القاهرة تعلن استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

أحمد مالك أفضل ممثل.. وليا دروكير أفضل ممثلة بمهرجان الجونة السينمائي 2025

الهلال السوداني يتأهل لدور المجموعات بأبطال أفريقيا على حساب البوليس الكيني

حريق يلتهم منزلا وحوشا بسوهاج دون خسائر في الأرواح

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء مستجاب عند المصافحة بين المسلمين؟ الإفتاء توضح

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

غزوة ذات الرقاع، أشهر الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية