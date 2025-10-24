بعد غياب 19 شهرًا، بينيتيز يعود للتدريب بتولي قيادة باناثينايكوس اليوناني

عاد المدرب الإسباني المخضرم رافائيل بينيتيز، بطل دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، إلى عالم التدريب بعد غياب 19 شهرًا، بتولي المسؤولية الفنية لنادي باناثينايكوس اليوناني خلفا لفيتوريا.

وتعد هذه التجربة الرابعة عشرة لـ بينيتز، الذي سبق له قيادة فرق كبيرة مثل ريال مدريد، ليفربول، تشيلسي وإنتر ميلان، حيث يأمل بينيتز في إعادة باناثينايكوس إلى صدارة الدوري اليوناني والمنافسة على البطولات الأوروبية، مستغلًا سجله الحافل بالألقاب بما في ذلك دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ولقبين في الدوري الإسباني مع فالنسيا.

ومن المتوقع أن يصبح بينيتيز المدرب الأعلى أجرًا في تاريخ الدوري اليوناني الممتاز، وأشارت بعض التقارير إلى أن راتبه السنوي سيصل إلى حوالي 4.3 مليون دولار أمريكي.

وكان نادي باناثينايكوس اليوناني أعلن في سبتمبر الماضي رحيل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق، بعد البداية السيئة في الموسم الحالي، فيما كانت آخر تجارب بينيتيز، مع سيلتا فيجو الإسباني حيث رحل عن الفريق في مارس 2024، قبل أن يختار المشروع اليوناني.

أرقام رافائيل بينيتيز مع سيلتا فيجو

خاض رافائيل بينيتيز 33 مباراة مع سيلتا فيجو خلال 8 أشهر في جميع البطولات، حقق الفوز في 9 مباريات والتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 15 لقاء.

وكانت آخر مباراة لـ رافائيل بينيتيز مع سيلتا فيجو هي التي خسرها برباعية نظيف أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وكشف نادي سيلتا فيجو الإسباني عن خليفة رافائيل بينيتيز الذي تم إقالته من تدريب الفريق ذلك عقب الخسارة برباعية أمام ريال مدريد وقتها في الدوري الإسباني الممتاز.

وأعلن نادي سيلتا فيجون وقتها تعيين كلاوديو خيرالديز مدربا للفريق خلفا لرفائيل بينيتيز.

بيان سيلتا فيجو

وقال سيلتا فيجو في بيان: إن الفريق لم يحصل على النتائج التي توقعها النادي" خلال فترة قيادة مدرب ريال مدريد وليفربول وتشيلسي السابق.

وأضاف البيان: "يود النادي أن يعرب للمدرب رافائيل بينيتيز ومساعديه عن خالص امتنانه للإخلاص والاحترافية التي أظهروها منذ وصولهم"

