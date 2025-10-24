كندة علوش عن علاقتها بعمرو يوسف: حياتنا بعيدة عن النجومية وعادية تمامًا

تحدثت الفنانة كندة علوش والفنان عمرو يوسف عن مشاريعهما الفنية وتجربتهما بمهرجان الجونة السينمائي، في تصريحات لقناة النهار على هامش حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

كندة علوش: متحمسة لأعمالها الكوميدية وفخورة بمهرجان الجونة

قالت كندة علوش عن مسلسلها الجديد "ابن النصابة":"متحمسة جدًا للعمل لأنه كوميدي، واستمتع بالتمثيل مع مجموعة كبيرة من الفنانين، ومنهم الفنانة انتصار. أتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور".

وعن علاقتها بعمرو يوسف قالت:"عمرو يوسف كإنسان هو جوزي وأبو عيالي ونحن أصدقاء، وحياتنا بعيدًا تمامًا عن النجومية، حياتنا عادية جدًا".

كما أعربت عن فخرها بـ الكم الهائل من الأفلام العربية والمصرية المعروضة في المهرجان، مؤكدة أن الدورة كانت ناجحة بامتياز.

عمرو يوسف: عودة "سلم وثعبان" بفكرة جديدة

علق عمرو يوسف على فيلمه الجديد "سلم وثعبان 2"، قائلًا:"بعد 25 سنة من الجزء الأول، يأتي الفيلم بشكل جديد للعلاقات وفكرة مجنونة لكنها جميلة، وأتمنى أن تعجب الجمهور."

وأوضح أن مهرجان الجونة السينمائي الدولي مؤثر جدًا في الوسط السينمائي، وأضاف:"لم أحضر حفل الافتتاح، لكن جئنا لحفل الختام مع العيال بعد أخذهم إجازة، ونحن نقدر أهمية مهرجان الجونة للفن والسينما."

