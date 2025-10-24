محمد فراج وبسنت شوقي يكشفان عن مشاريع فنية جديدة على هامش ختام مهرجان الجونة

على هامش حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، كشف عدد من النجوم عن مشاريعهم الفنية المقبلة وأبرز تفاصيل استعداداتهم للأدوار.

محمد فراج: التحضير الجيد أساس النجاح

وقال الفنان محمد فراج عن مسلسله الجديد "ورد وشيكولاته" المكون من 10 حلقات:"أنا بحضر أدواري بشكل كامل، من أول بناء الشخصية وحتى نهاية التصوير، المعايشة مهمة لأنها بتطلع التفاصيل وبتبني شخصية اللحم والدم. بحاول أصدق الموضوع وأدرسه كويس عشان ساعة التصوير يكون كل شيء متقن".

بسنت شوقي: مشاريع قريبة على الشاشة

أعلنت الفنانة بسنت شوقي عن دخولها في عمل فني جديد قريبًا، إلى جانب تصويرها لفيلم "إذما".

وقالت: “أنا متحمسة جدًا للمشاريع القادمة وأتطلع لتقديم أعمال تليق بالجمهور”.

حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

و انطلقت، مساء اليوم، فعاليات حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة، وسط أجواء احتفالية مبهرة جمعت بين سحر السينما وبريق النجوم.

ويشهد الحفل حضورًا واسعًا لكبار الفنانين وصناع السينما من مصر والعالم العربي، إلى جانب ضيوف دوليين من مختلف أنحاء العالم.

إعلان الفائزين بجوائز المهرجان

من المقرر أن يتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين في مسابقات المهرجان لهذا العام، وسط ترقب واسع من الجمهور والنقاد، لما قدمته الدورة من منافسة قوية بين أكثر من 80 فيلمًا من فئات الروائي الطويل والوثائقي والقصير، اختيرت جميعها لقيمتها الفنية والإنسانية.

تأتي دورة هذا العام تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، تأكيدًا على رسالة المهرجان في تعزيز الحوار بين الثقافات ودعم القضايا الإنسانية والبيئية من خلال الفن السابع.

ويُعد مهرجان الجونة السينمائي الدولي منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تجمع بين الإبداع السينمائي المحلي والعالمي، وتستقطب دعمًا قويًّا من مؤسسات ثقافية دولية.

