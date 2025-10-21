الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
ليلى علوي بمهرجان الجونة: السينما وسيلة مؤثرة في قضايا الأمن الغذائي والوعي المجتمعي

ليلى علوي، فيتو
احتضن مسرح سيني جونة جلسة مميزة بعنوان “السينما ومذاق الحياة: الطعام، الفن، والمسؤولية الاجتماعية”، جمعت بين عالم الفن وعالم الطهو والعمل الإنساني في مساحة واحدة من الحوار والإلهام وذلك ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

جلسة السينما ومذاق الحياة 

وأقيمت الجلسة وسط حضور لافت، لتفتح نقاشًا حول كيف يمكن للفن أن يعكس علاقة الإنسان بالطعام، ليس فقط كمتعة حسية، بل كقيمة ثقافية واجتماعية وإنسانية.

أدارت الجلسة هدى الشريف، الشريكة المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ Flavor Republic  وCairo Food Week، وشارك فيها كل من الفنانة ليلى علوي، أمينة القريعي، مدير إدارة الإعلام والدعاية والتسويق ببرنامج الأغذية العالمي، محمد عاشور الرئيس التجاري ومدير تطوير الأعمال بمدينة الجونة، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري. 

وقدمت الجلسة رؤية شاملة عن الدور الذي يلعبه الطعام في تشكيل الهوية المجتمعية، وفي الوقت نفسه، سلطت الضوء على مسؤولية الفنانين والمؤسسات في دعم قضايا الأمن الغذائي والوعي المجتمعي من خلال الفن والسينما.

وذلك بحضور عدد من النجوم الشباب منهم مايان السيد وطارق الإبياري والشخصيات العامة مثل محمد عامر(الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب للأنشطة التجارية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر)، ليحتفلوا جميعًا بالعلاقة العميقة بين الفن، الذوق، والإنسانية.

واستهل عاشور الجلسة بالتأكيد على أن “العادات والتقاليد في مجتمعاتنا دائمًا ما تدور حول مائدة الطعام، فهي التي تُبنى عندها العلاقات وتتكوّن الروابط”، مضيفًا أن الجونة تحتفل هذا العام بمرور 35 عامًا على تأسيسها، كمدينة متكاملة تجمع بين السياحة والثقافة والرياضة وفنون الطهي.

ليلى علوي 

أما ليلى علوي فاستعادت ذكرياتها مع الطعام في السينما، معتبرة أن مائدة الأكل “هي المساحة التي تجمع الكبير والصغير، العائلة والأصدقاء”، مشيرة إلى أن السينما يمكن أن تكون وسيلة مؤثرة لتسليط الضوء على قضايا الأمن الغذائي والوعي المجتمعي.

وأشارت إلى عدد من الأفلام التي شكّلت وعيها بعلاقة الإنسان بالطعام مثل فيلم "خرج ولم يعد" الذي تناول بساطة الريف والأكلات الطبيعية، وفيلم "الجوع" الذي عرّفها بمعنى الفقر والجوع، إلى جانب فيلم "حب البنات" الذي جمعها بأخواتها وذكّرها بروابط العائلة والحب.

