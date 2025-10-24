رفضت عرضا مغريا من إسرائيل، معلومات عن المطربة صابرين النجيلي بعد تعرضها لأزمة صحية

أثارت المطربة صابرين النجيلي قلق متابعيها بعد إعلانها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

واكتفت صابرين بمشاركة منشور طمأنت من خلاله جمهورها جزئيًا، دون أن تكشف عن طبيعة الوعكة الصحية أو تفاصيل حالتها، ما أثار تساؤلات واسعة بين محبيها الذين أعربوا عن قلقهم وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل.

من هي الفنانة صابرين النجيلي؟

عقب إعلان المطربة صابرين النجيلي تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، تصدّر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الجمهور عن قلقه عليها وتزايدت التساؤلات حول حالتها الصحية ومسيرتها الفنية.

وتُعد صابرين النجيلي من الأصوات الشابة المميزة في الساحة الغنائية، وقدّمت عددًا من الأعمال التي لاقت تفاعلًا واسعًا، من أبرزها أغنيات "قلبي دق دقة"، "معاك أنا"، "من الآخر"، و"أروح لأحبابي" وغيرها من الأغنيات التي رسخت حضورها بين نجوم جيلها.

أغنية أنت مين لـ صابرين النجيلي

وفي شهر سبتمبر الماضي، رفضت المطربة صابرين النجيلي عرضا إسرائيليا لتحويل أغنيتها "إنت مين" للعبرية.

ونشرت صابرين النجيلي صورة لرسالة وصلت لها من منتج إسرائيلي يعرض عليها تحويل أغنيتها "إنت مين" للعبرية، مثلما تم تحويلها لليونانية، وردت عليه كاتبة: "عفوًا.. أنت بالنسبة لي مش موجود ولا بلدك موجودة وربنا الغني والرازق بعيد عن أي استفادة مادية لو منكم مش عيزاها، أغنية أنت مين الحمد لله نجحت في مصر واترجمت يوناني وقريب في بلغاريا.. ومرحبا بأي بلد.. بلد حقيقيه مش ai زيكم".

أغنية "أنت مين" من كلمات وألحان صابرين النجيلي، توزيع يوسف حسين، ميكس وماستر مهندس محمد جودة وإخراج أحمد علاء الجندي.

