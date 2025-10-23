أستاذ قانون يدعو مجلس الشيوخ لدراسة تعديل لائحته الداخلية

قال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن ما شهدته الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثانى لمجلس الشيوخ، عند انتخاب الوكيلين، يتطلب التدخل وإعادة النظر في اللائحة الداخلية للمجلس، داعيا المجلس ليكون في مقدمة أجندته إعداد دراسة حول تعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس فيما يتعلق بنص المادة ١٣ والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

نتيجة انتخابات وكيلي المجلس

وأوضح فوزى في تصريح خاص، أن نتيجة انتخابات وكيلي المجلس أسفرت عن فوز كل من النائب أحمد العوضي والنائب فارس سعد حنظل، بمنصبى الوكيلين، بحصول كل منهما علي ٢٩٩ صوتا، الأمر الذى يعنى تساويهما في عدد الأصوات الحاصلين عليها، وبالتالي لا فرق بينهما.

تصنيف وترتيب الوكيلين

وأضاف فوزى، أن القواعد البروتوكولية تتطلب تصنيف وترتيب الوكيلين، لتحديد إسناد المهام البرلمانية والسياسية إليهما في الحالات المختلفة التى تتطلب ذلك، مثل حالات تولي رئاسة الجلسات العامة للمجلس حال غياب الرئيس وكذلك تولي رئاسة اللجنة العامة أو أى من اللجان الخاصة التى يتم تشكيلها أو الحضور اللقاءات البرلمانية والدبلوماسية.

واستشهد فوزى، باللائحة الداخلية لمجلس النواب، في نص المادة ١٢ منها وهى المتعلقة بانتخاب الرئيس والوكيلين، والتى تضمنت تصنيفا واضحا لمنصبي الوكيلين حيث نصت علي أن يكون الوكيل الأول هو الحاصل على أعلى الأصوات وأن حال التساوى في الأصوات يكون الأكبر سنا.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

ودعا أستاذ القانون الدستوري، مجلس الشيوخ لتعديل نص المادة ١٣ من اللائحة الداخلية للمجلس، أسوة باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

