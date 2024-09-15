الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

ضوابط تشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد المقبل

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط تشكيل اللجنة العامة بالمجلس في بداية كل دور انعقاد، وجاءت  الضوابط على النحو التالي:

 

ضوابط تشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ 

 

مادة 26

تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).

ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة.

ويستعد مجلس الشيوخ، لبدء دور انعقاده الخامس في أول شهر أكتوبر المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

 

اختصاصات مجلس الشيوخ 

 

وترصد فيتو اختصاصات مجلس الشيوخ قبل بدء دور الانعقاد الجديد كالتالي:

تنص المادة 3 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

-توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

 

دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته

 

-دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

-دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

-دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.

-دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

-تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

 

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ 

 

مادة 4

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

 

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية

 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

 

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب

مادة 5

 

يمثل مجلسى النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقًا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

اختصاصات مجلس الشيوخ الحقوق والحريات الجرائم المنظمة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اللجنة العامة بمجلس الشيوخ رؤساء اللجان النوعية رؤساء اللجان عبد الوهاب عبد الرازق مجلسي النواب مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

قبل انطلاق دور الانعقاد الخامس، تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ

برقية تهنئة من الشيوخ للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي

قرارات المحامين بشأن قانون الإجراءات الجنائية.. إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها.. مطالبة النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ

رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ يشيد بمؤتمر "دور المرأة في بناء الوعي"

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

إثيوبيا لن تتمكن من تخزينها، مستشار باليونسيف يكشف حقيقة بيع مياه سد النهضة

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

فحص طبي ليحيي عطية الله بعد إصابته أمام جورماهيا الكيني

رقم قياسي جديد للأهلي في دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة مارسيل كولر

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

حماس: اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطنى فلسطينية لحكم قطاع غزة

أول تعليق من مارسيل كولر بعد الفوز أمام جورماهيا الكيني (فيديو)

منوعات

المزيد

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أفلام الموسم الشتوي بالسينمات العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حقيقة زواج والد بلقيس من جنية وهل هناك حديث نبوي عن ذلك ؟

أمينة الفتوى: يوم ميلاد النبي أفضل أيام الدنيا ويجب الإكثار فيه من الطاعات (فيديو)

في ذكرى مولده، فضائل وخصائص النبي محمد من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية