أخبار مصر

تؤدي إلى انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى  والوجه البحرى تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تبدأ فى الرابعة فجرا وتنتهى  التاسعة صباحا. 

حالة الطقس، انكسار درجات الحرارة بدءا من غد الجمعة

الأرصاد تعلن حالة طقس غد الخميس وتحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه الطرق


 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، وتبدأ درجات الحرارة فى الانكسار بعد أن شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية، ويسود طقس خريفى معتدل  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة فى  أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء. 

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23
  

