الخميس 23 أكتوبر 2025
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة، ويستمر الارتفاع الطفيف، حيث يسود طقس خريفي معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وأخر الليل على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الخميس فى مصر

الأرصاد تعلن حالة طقس غد الخميس وتحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه الطرق

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  34

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 22
  

