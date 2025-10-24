امرأة تزعم أنها زوجة ايمينيم للتهرب من دفع فاتورة مطعم

في موقف غريب، زعمت امراة أنها زوجة الرابر ايمينيم، لتتهرب من دفع فاتورة مطعم، تناولت فيه وجبة غداء.

القبض على امرأة زعمت زوجها من الرابر ايمينيم

وذكر موقع TMZ، أن امرأة رفضت دفع ثمن وجبتها في أحد مطاعم ولاية فلوريدا الأمريكية، وزعمت أنها زوجها هو الرابر ايمينيم، أثناء اعتقالها في المطعم.

ووقعت الحادثة يوم الإثنين الماضي، عندما جلست جينيفر كليبر، البالغة من العمر 54 عامًا، لتناول بعض الطعام في مطعم "داريل دوج جون جود داينر" في منطقة سيلفر سبرينجز، وبعد أن قضمت آخر لقمة، وصلت الفاتورة، لكن الشرطة تقول إنها رفضتها.

صورة المطعم



وفقًا لتقرير الشرطة، الذي حصل عليه موقع TMZ، تدخّل المدير، وتذكر كليبر من زياراتها السابقة للمطعم، لأنها كما يُزعم لم تدفع تلك الفواتير أيضًا.

لكن هذه المرة، كان هناك مفاجأة، عندما وصلت الشرطة، زعمت كليبر، أن زوجها لي، رجل معروف وهو مغني الراب الشهير ايمينيم، وسيتكفل بدفع الفاتورة.

كما زعمت أن إيمينيم، دفع حسابها سابقًا في المطعم، ولهذا السبب توقعت منه أن يفعل الشيء نفسه يوم الاثنين الماضي، لأن ايمينيم لديه أموال غير محدودة.

وأوضح الموقع، أن كليبر أخبرت الشرطي، أنها لا تملك سوى 10 دولارات في جيبها، لكن وجبتها كلفت 27.55 دولارًا، ولا بد أن كليبر كانت جائعة جدًا، والتهمت خبزًا فرنسيًا محمصًا، وقطعة "جبنة لحم مقدد"، وشربت الصودا، وحليب الشوكولاتة.

ألقت الشرطة القبض على كليبر، واقتيدت إلى سجن مقاطعة ماريون وحُكم عليها بتهمة الاحتيال على المطعم.

إيمينيم يقاضي شركة Meta مقابل 109 ملايين دولار

في سياق متصل، رفعت شركة النشر "إيت مايل ستايل"، متمثلة في مالكها مغني الراب إيمينيم، دعوى قضائية ضد منصة ميتا بلاتفورمز، المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإنستجرام وواتساب، متهمةً إياها بانتهاك حقوق الطبع والنشر.

وطالبت شركة المغني إيمينيم، تعويضات تزيد على 109 ملايين دولار، وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة في 30 مايو، والتي حصل عليها موقع “إي نيوز” حصريا.

ويزعم إيمينيم، في الدعوى أن منصة ميتا انتهكت حقوق الطبع والنشر، لـ 243 أغنية من الكتالوج الموسيقي الخاص به، من خلال "التخزين غير المصرح به وإعادة إنتاجها واستغلالها" على منصاتها.

تفاصيل دعوي إيمينيم ضد ميتا

وتشير الدعوى إلى ميزات التطبيقات، بما في ذلك الصوت الأصلي والبكرات، كأدوات تسمح وتشجع مستخدميها على سرقة موسيقاه، لاستخدامها في محتوى الفيديو، "دون نسب أو ترخيص مناسب".

نتيجةً لذلك، يسعى إيمينيم ، الحائز على جائزة جرامي للحصول على تعويضات مالية عن انخفاض قيمة حقوق الطبع والنشر نتيجة سرقة المدعى عليهم لها، والأرباح المفقودة، وأرباح المدعى عليهم المنسوبة إلى الانتهاك، كما طالب بأقصى تعويض قانوني، مطالبًا بـ 150,000 دولار أمريكي عن كل أغنية من الأغاني المعنية عبر منصات ميتا الثلاث، ليصل إجمالي التعويضات إلى 109,350,000 دولار أمريكي.

