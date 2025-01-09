بيلبورد: تايلور سويفت أفضل فنانة في القرن الحادي والعشرين

أعلن موقع بيلبورد، بشكل رسمي عن حصول المغنية الأمريكية، تايلور سويفت ، على المرتبة الأولى لقائمة أفضل فنانين القرن الـ٢١.

فيما جاء المغني الكندي دريك، في المركز الثاني، تلاه ريهانا، بينما احتل بوست مالون المركز الرابع، ليأتي خلفه، مغني الراب ايمينيم.

حبيب تايلور سويفت يرقص بصحبتها على المسرح في حفل لندن

في سياق متصل، استدعت المغنية الأمريكية الشهيرة، تايلور سويفت، مؤخرًا تايلور كيلسي، حبيبها، لاعب كرة القدم الأمريكي ترافيس كيلسي، لمشاركتها في أحد العروض، خلال حفلها الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وظهر ترافيس كيلسي، على خشبة المسرح، وهو يرتدي بذلة كاملة، وشارك تايلور سويفت، والراقصين في تأدية أحد العروض، في حفل لندن، وسط ترحيب وتشجيع من الجمهور، للاعب الكرة.

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