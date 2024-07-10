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ثقافة وفنون

ايمينيم يطرح بوستر ألبومه الأخير The Death of Slim Shady

ايمينيم، فيتو
ايمينيم، فيتو

ايمينيم، طرح الرابر الشهير ايمينيم، البوستر الرسمي لألبومه الأخير، The Death of Slim Shady، والمقرر طرحه رسميا، بتاريخ ١٢ يوليو الجاري.

وكشف الرابر الشهير، ايمينيم، أن هذا الألبوم، هو آخر البوم بمسيرته الغنائية، التي استمرت لأكثر من ٢٠ عاما.

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إدمان أسطورة الراب إيمينيم

 في سياق متصل، أجرى أسطورة الراب المغني إيمينيم، مؤخرًا حوارًا فريدًا من نوعه مع مجلة XXL، تحدث فيه عن مرحلة إدمانه للمخدرات، والمشروبات الكحولية وكيف ساءت حالته الصحية والذهنية بسبب الإدمان.

وأوضح المغني إيمينيم، خلال حواره، بأنه نجح في فترة من تقليل تعاطي المخدرات قائلًا: "لقد استطعت أن أخفف من تعاطي المخدرات، وإخفاء ذلك عن الناس لفترة طويلة ولكن الحالة بدأت تسوء بشكل سريع وفقدت السيطرة وفي ذلك الوقت كانت هناك عداوة بين الرابر الشهير فيفتي سنت وجا رول، وكنا نقوم “أنا وفيفتي سينت” بإصدار ديس تراكات كل مرة معًا ضده، إلى أن بدأت أشعر بالتعب الشديد بين فترة ألبوم Marshall Mathers LP، وعندما كنت أعمل على ألبوم Encore، حينها كنت أتعاطى شتى أنواع المخدرات (الفيكودين، ڤاليوم)، بالإضافة للمشروبات الكحولية".

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