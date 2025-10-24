نجيب سرور.. شاعر العقل الحاد واللسان السليط.. 47 عاما على رحيله.. تمرد على الواقع واختار الجرأة في الشعر والمسرح.. من أعماله "الحذاء" و"بروتوكولات حكماء ريش"

نجيب سرور، هو واحد من أبرز رموز الثقافة المصرية، متعدد المواهب، حيث كان شاعرًا وكاتبًا مسرحيًا وناقدًا وباحثًا، تميزت حياته بالتمرد على كل أشكال القيود، وحظي بالعديد من الألقاب مثل "شاعر العقل والحذاء"، و"الشاعر سليط اللسان"، و"الشاعر الذي صارع الطواحين". عُرف في أشعاره باستخدامه لغة صريحة وجريئة أحيانًا، حتى اختتمت حياته في مثل هذا اليوم عام 1978 في مستشفى الأمراض العقلية.

ولد نجيب سرور عام 1932، وبدأ كتابة الشعر في سن مبكرة، حيث كتب أولى قصائده المعارضة عام 1946 احتجاجًا على الاحتلال البريطاني، وفي عام 1956، كتب قصيدة طويلة بعنوان "الحذاء" ونشرها في مجلة الرسالة، مستلهمًا موقفًا تعرض له والده للصفع أمامه من قبل عمدة القرية الذي كان يتمتع بالجاه والسلطة، وهو ما شكّل نقطة تحول في تمرده على الواقع الاجتماعي الذي عاشه.

الشاعر نجيب سرور

سافر في بعثة إلى الاتحاد السوفييتي لدراسة الإخراج عام 1964، ثم انتقل من روسيا إلى المجر ليعمل في قسم الإذاعة العربية في بودابست، حيث طُلب منه المساهمة في الهجوم على مصر فرفض وترك العمل، وكتب إلى والده يخبره بأنه لو قتل في المجر فسيكون بأيد صهيونية وأنه يريد العودة وليس لديه جواز سفر، ونشر والده الخطاب بإحدى المجلات ولما قرأ عبد الناصر الخطاب أرسل إلى سفير مصر بالمجر يطلب عودة سرور إلى أرض الوطن، وتزامن ذلك مع عرض مسرحيته "آه يا ليل يا قمر" على مسرح الدولة التي تنبأت بنكسة 67 قبل حدوثها.

آه ياليل ياقمر

عمل نجيب سرور بالمسرح الشعبى من خلال كتابة مسرحيات تدافع عن الفقراء والمهمشين، كما كتب العديد من المسرحيات الغنائية منها مسرحية "ياسين وبهية" عام 1964 لتصور مأساة الفلاح المصري وأخرجها كرم مطاوع، وقدم "آه يا ليل يا قمر"؛ لتتناول نضال الشعب ضد الاستعمار، وقدم "قولوا لعين الشمس" عن أزمة المثقف المصرى بعد نكسة يونيو.

كما كتب مسرحيات:يا بهية وخبريني، الكلمات المتقاطعة، الحكم قبل المداولة، منين أجيب ناس لمعناة الكلام يتلوه" التي قدمت على مسرح الدولة، ومسرحية الذباب الازرق التى تتحدث عن مجازر الملك حسين بحق الفلسطينيين في عام 1971، وتدخل الملك لايقافها ومنع عرضها على المسرح.

من أشهر الأغانى التى كتبها نجيب سرور: " البحر بيضحك ليه وأنا نازلة اتدلع املا القلل، البحر غضبان مابيضحكش.. أصل الحكاية ماتضّحكش.. البحر جرحه ما بيدبلش.. وجرحنا ولا عمره دبل" لحنها وغناها الشيخ إمام عيسى، كما كتب سرور للشيخ إمام أيضا أغنية تقول كلماتها: “غريب وجيت البلد.. قاصد حبيب وقريب.. عرفوني ناس البلد.. ناسي قالوا لي غريب”، ثم أغنية “حلّوا المراكب مع المغرب وفاتوني.. على الشط واقف بلا مركب وفاتوني.. ساعتها قلبي شهق.. يشهد عليه الشفق.

بروتوكولات حكماء ريش اشهر اشعاره



صدر للشاعر نجيب سرور دواوين شعرية قليلة تتضمن التمرد ورفض الاوضاع السائدة منها "لزوم ما لا يلزم" التي كتبها في المجر وصدرت عام 1975، وديوان "الأميات" الذى كان صرخة رفض اطلقها سرور على الأوضاع التى كانت سائدة وقتئذ، و"بروتوكولات حكماء ريش"، و"رباعيات نجيب سرور"، وديوانا "الطوفان" و"فارس آخر زمن ".

الموت فى عمر الورد بالعباسية

ونظرا لكتاباته الجريئة، كان للشاعر نجيب سرور مواجهات مباشرة مع كل الأنظمة الداخلية والخارجية، فسجن عام 1964 وعذب العديد من المرات، ونفي إلى سرنديب، وأودع بمستشفى الخانكة أكثر من ثلاثة أعوام متهما بالجنون.

ولأن الشاعر نجيب سرور كان يعلم أن نهايته حزينة وكان يقول "انا حاموت فى عمر الورد ".

نهاية حزينة

رحل الشاعر نجيب سرور عن 47 عاما فى مثل هذا اليوم عام 1978 داخل مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية.

