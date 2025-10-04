ذكرى رحيل الزعيم.. وذكرى الانتصار!

بعد نكسة يونيو 67 كان الزعيم جمال عبد الناصر لا ينام، ويعمل في جميع الاتجاهات من تحرير الأرض، وفي نفس الوقت لا تتأثر خطة التعمير والتصنيع، ونجح في ذلك بشكل مذهل، كانت حرب الاستنزاف مع العدو مشتعلة، وحققت قواتنا المسلحة انتصارات مدوية بداية من رأس العش إلى تساقط الفانتوم مرورا بتدمير أكبر مدمرة للعدو (إيلات)، وتدمير ميناء إيلات وإخراجه من الخدمة تمامًا..

الكثير من البطولات الهائلة لقواتنا المسلحة، وفي نفس الوقت استكمل بناء السد العالي، واستمر بناء المصانع، حتى إنه تم إنشاء أكبر مجمع صناعي في العالم، مجمع نجع حمادي، والغريب أنه في عام 1969 وصل إنتاج القمح أكثر من عشرة ملايين طن، للعلم فحتى الآن عجزت مصر عن إنتاج هذا الرقم، كل هذا كان مقدمة لانتصار أكتوبر 1973 العظيم، وكان الزعيم جمال عبد الناصر قد غادر الدنيا في 1970..



في ليلة رائعة في المركز الثقافي الروسي، كانت ندوة بمناسبة ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، وبالرغم من مرور خمسة وخمسين عاما على الرحيل، إلا أن الزعيم جمال عبدالناصر لا يزال يتصدر المشهد، ليس في مصر فقط بل حتى في دول العالم..

فقد حدث في انتفاضة 25 يناير رفع صورة الزعيم عبد الناصر في كل الميادين، وفي 30 يونيو قال الامريكان، إننا لا نريد ناصر آخر، بالرغم من رحيله لأنه حاضر وبقوة، وهناك أحياء يمشون على الأرض ولكنهم موتى بلا روح ولا تأثير.

تحدث الدكتور فاديم رئيس المراكز الثقافية الروسية في مصر قائلا: العلاقات المصرية الروسية ممتدة من سنوات طويلة، علاقات نشأت من تعاون في جميع المجالات، منذ بناء السد العالي، والثورة الصناعية والتنمية الاقتصادية في مصر، والتعاون الثقافي، وتبادل الخبرات وصولًا إلى التعاون في إنشاء محطة الضبعة النووية..

هنا لابد أن نذكر أن الرئيس جمال عبد الناصر كان السبب في كل هذا، والشعب الروسي يحبه ويحمل له مشاعر طيبة، وذلك لدوره في توطيد العلاقة المصرية الروسية، وكان عبد الناصر شخصية عالمية مهمة وتأثيرها عالميًّا كبير.

ثم تحدث المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر قائلا: الروس كانوا الصديق النبيل لمصر، ساعدوا مصر على كسر احتكار أمريكا والغرب للسلاح، وذلك بتزويد مصر بالسلاح، المعروف بصفقة الأسلحة التشيكية، حدث هذا بعد رفض الغرب تزويدنا بالسلاح، وكان طبيعيًّا ذلك الرفض لأنهم زرعوا لنا إسرائيل، ثم سحبوا تمويل السد العالي، فكان الموقف الداعم من روسيا..

جاء الخبراء الروس ودرسوا مشروع السد العالي، وأعادوا تقييمه، وتم بناء السد العالي بتكلفة اقتصادية مناسبة ولم تستدِن مصر من أجل إنشاء السد العالي، الذي جعل الزراعة في مصر مرتين وثلاثة في العام بدلا مرة واحدة حسب الفيضان..

في عهد عبدالناصر كان هناك ثورة صناعية حقيقية بمشاركة روسية، وأصبح القطن المصري يتم تحويله إلى ملابس قطنية يتم تصنيعها في مصر، وتصدر منها إلى بلدان العالم ومنها إنجلترا، وفي عام 1968 أعلن الدكتور حسن عباس زكي أن حجم الاستيراد صفر، في هذا الوقت كان يتم تصنيع الأتوبيسات والثلاجات والتليفزيونات في مصر..

أما الباحث الكبير الدكتور جمال شقرة فقال: مصر أنجبت عظماء يأتى على رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر، ومصر بلد عظيمة ومستهدفة، الغريب أنه بعد 55 سنة ولا يزال البعض يستهدف الهجوم على عبد الناصر، ربما يجهلون أن الفترة الذهبية في تاريخ مصر كانت من 1952 إلى 1970..

وبالرغم من محاولات المليشيات للنيل من تاريخ مصر إلا أنهم دائما فاشلون، ويضيف الدكتور جمال شقرة: المفكرون في الاتحاد السوفيتي وصفوا ثورة يوليو في البداية بأنها انقلاب عسكري ثم أدركوا خطأهم بسرعة بعد إصدار قانون تحديد الملكية، وإلغاء الرتب والألقاب والنياشين، والقوانين التي صدرت لصالح العمال والفلاحين..

حيث أحدثت ثورة يوليو تغييرًا جذريًّا للبنية التحتية المصرية، وحدث الحراك الاجتماعي لأبناء الفلاحين والعمال والطبقة المتوسطة وأصبح من أبنائهم أطباء ومهندسين..الخ، وللعلم فإن صفقة الاسلحة التشيكية التي حاولت أمريكا والغرب منع وصولها إلى مصر، كانت من ضمن أسباب العدوان الثلاثي، لأنهم لا يريدون أن تصبح مصر قوية.

أيام تفصل بين ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر وذكرى انتصار أكتوبر، فقد وهب الزعيم حياته من أجل الانتصار وقد تحقق بعد رحيله.

