مكتبة المستقبل تناقش "مسرح نجيب سرور" الخميس

تنظم مكتبة المستقبل فى الساعة الخامسة من مساء الخميس الموافق 15 مايو، ندوة بعنوان "مسرح نجيب سرور"، يناقشه فيها الدكتور عمر توفيق، مخرج مسرحي وكاتب أكاديمي، أعمال نجيب سرور الشاعر والكاتب المسرحي والمخرج والناقد الأدبي، الذي اشتهر بولعه بالأدب والفلسفة وشغفه بالقراءة وكتابته للشعر بالعربية الفصحى ورغبته الدائمة بمخاطبة الناس عبر المسرح، كان التمثيل فى نظره أداة التعبير الأكثر وصولًا للناس.

نجيب سرور

ومن أشهر مسرحياته أيضا "منين أجيب ناس" والذي يستلهم فيها سرور من الفلكلور قصة حسن ونعيمة وهي قصة حب بين المغني وفتاة في صعيد مصر انتهت نهاية مأساوية بقتل حسن وإلقاء جثته في النيل، ويستغلها في الإسقاط على الأسطورة الفرعونية إيزيس وأوزوريس.. حيث تهيم نعيمة بحثا عن جثة حسن كما كانت تفعل إيزيس.. ويستغل الاثنين في الإسقاط على نظريته في تعرض أولاد البلد الحقيقيين للنفي والقتل على أيدي النظم التي يصفها بالصهيونية وقال "كل ما نودع قتيل نندبه وننسي اللي قبله قبله يجي بعده قتيل ينسينا اللي قبله، وأهي ماشية".

كانت أولى أعماله المسرحية بعد عودته إلى مصر مسرحية "ياسين وبهية" عام 1965، والتي قدمت على خشبة المسرح من إخراج كرم مطاوع بعنوان "ياسين وبهية"، تدور مسرحية "ياسين وبهية" حول قصة بسيطة، تسعى إلى الإجابة على السؤال المطروح في الموال الشعبي عمّن قتل ياسين، ثم كتب مسرحية "يا بهية وخبريني" عام 1967 بإخراج كرم مطاوع ثم "آلو يا مصر" وهي مسرحية نثرية، كتبت في القاهرة عام 1968 و"ميرامار" وهي دراما نثرية مقتبسة عن رواية نجيب محفوظ المعروفة من إخراجه عام 1968. استمر تألق نجم نجيب سرور مع هذه الأعمال التي نشرت معظمها كتبًا في طفرة الصعود في السبعينات.

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