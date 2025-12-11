الخارجية الأمريكية: مباحثات مع إسرائيل تشمل الأمن الإقليمي وخطة ترامب في غزة

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير الأمريكي ماركو روبيو أجرى مباحثات مهمة مع نظيره الإسرائيلي تناولت الأمن الإقليمي وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة. وأوضحت الخارجية أن الطرفين ناقشا آليات تنفيذ الخطة التي طرحتها إدارة ترامب مؤخرًا، والتي تشمل إعادة ترتيب الوضع الأمني والإنساني في قطاع غزة وإطلاق المرحلة الجديدة من الرؤية الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

مناقشات حول الوضع الإقليمي الساخن ودور الولايات المتحدة وإسرائيل في إدارة التوترات

وبحسب الخارجية الأمريكية، فقد شملت المباحثات أيضًا تقييمًا شاملًا للتطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول المخاطر الأمنية الراهنة والسبل المشتركة لتعزيز الاستقرار في المناطق المضطربة. وتم التأكيد خلال الحوار على أهمية استمرار التنسيق بين واشنطن وإسرائيل باعتباره عنصرًا أساسيًا في التعامل مع التحديات المتصاعدة في الإقليم.

ملفا سوريا ولبنان على طاولة البحث الأمريكي الإسرائيلي: مخاوف أمنية مشتركة وتنسيق سياسي متصاعد

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الوضع في سوريا ولبنان كان من المحاور الرئيسية في المحادثات، حيث بحث روبيو ونظيره الإسرائيلي التطورات الأخيرة في البلدين وما تشهده المنطقة من تغييرات متسارعة وعلى رأسها النشاطات العسكرية والسياسية التي تشكل مصدر قلق للطرفين. كما تناول البحث احتمالات التصعيد في الجبهتين السورية واللبنانية، وسبل العمل المشترك لتفادي أي تفجر للوضع قد ينعكس سلبًا على الاستقرار الإقليمي.

تأكيد أمريكي على استمرار التعاون الوثيق مع إسرائيل في المرحلة المقبلة

واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بالتأكيد على التزام واشنطن بمواصلة التعاون مع تل أبيب في مختلف الملفات الأمنية والسياسية المرتبطة بالمنطقة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المشاورات والتنسيق بين الطرفين في ضوء التحولات الكبيرة التي تشهدها الساحة الشرق أوسطية.

