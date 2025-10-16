الجمعة 17 أكتوبر 2025
صحة الإسماعيلية تتفقد 82 منشأة تعليمية للتأكد من الاشتراطات الصحية والبيئية (صور)

جانب من حملات المرور،
أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حرص وزارة الصحة على اتخاذ آليات الوقاية من الأمراض والتأكد من الشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب. 

تكثيف أعمال إدارة صحة البيئة بالمدارس في الإسماعيلية 


وأوضحت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي في الإسماعيلية، أن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بالمرور على المدارس والمعاهد الأزهرية، حيث تم المرور على 82 مدرسة على مستوى المحافظة خلال الأسبوع الماضي؛ لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية للمنشآت التعليمية. 

المنشآت المستهدفة بالمرور 

وقام فريق صحة البيئة برئاسة الدكتورة غادة حسني مدير إدارة صحة البيئة بالمرور على 15 محطة مياه شرب في الإسماعيلية؛ للتأكد من كفاءة جميع مراحل التنقية، وتم سحب عينات منها.

 بالإضافة إلى سحب 113 عينة من الشبكات التابعة لها لإجراء التحاليل اللازمة؛ وذلك للتأكد من سلامتها. 

 كما تم المرور على 7 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المحافظة ضمانًا لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

