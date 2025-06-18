الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

وزارة الصحة تكشف أهم التطعيمات الأساسية أثناء الحمل

أهم التطعيمات الأساسية
أهم التطعيمات الأساسية أثناء الحمل، فيتو

كشفت منظمة الصحة العالمية WHO أهمية تلقي تطعيمات محددة أثناء فترة الحمل، لما لها من دور فعال في الوقاية من أمراض قد تكون خطيرة، بل مميتة في بعض الحالات.

 

تطعيم التيتانوس

وقالت منظمة الصحة العالمية أن هذه التطعيمات تتضمن: تطعيم التيتانوس Tetanus Toxoid – TT

أكدت أن  هذا التطعيم إجباري ومتاح بشكل مجاني في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية، ويهدف إلى:

١-حماية الأم من التيتانوس الوليدي، وهو عدوى بكتيرية خطرة.

٢-منح الجنين مناعة مكتسبة تستمر حتى ما بعد الولادة.


أوضحت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم يعطى على جرعتين بفاصل 4 أسابيع خلال الحمل الأول، بينما تكتفي الحامل بجرعة واحدة فقط في الحمل الثاني، إذا كانت قد حصلت على الجرعات الكاملة سابقًا.

تطعيم الإنفلونزا الموسمية

 

أوصت منظمة الصحة العالمية بهذا اللقاح في أي مرحلة من الحمل، لفوائده الوقائية وتشمل:

يقي الحامل من مضاعفات الإنفلونزا الشديدة التي قد تؤثر في صحة الأم والجنين.

أثبتت الدراسات أنه آمن تمامًا خلال الحمل ولا يسبب أي ضرر للجنين.

أوصت منظمة الصحة العالمية باستشارة الطبيب المتابع للحمل أمر ضروري لتحديد الجدول الزمني الأنسب للتطعيمات، بناء على الحالة الصحية وتاريخ الحمل.

الصحة: تمارين الاسترخاء والتأمل مفاتيح السيطرة على القلق والتوتر

الصحة تحذر: عدم شرب الماء بكثرة في الصيف يسبب حصوات الكلى

أكدت أن التطعيمات أثناء الحمل لا تحمي الأم فقط، بل تشكل الخطوة الأولى نحو بناء مناعة قوية للجنين، منذ لحظة ولادته، لذا، يجب الحرص على المتابعة بانتظام وبدء رحلة الأمومة بأمان وطمأنينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

WHO التطعيم إجباري التطعيمات الأساسية الرعاية الصحية الاولية تطعيم التيتانوس القلق والتوتر الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية

مواد متعلقة

الصحة: تمارين الاسترخاء والتأمل مفاتيح السيطرة على القلق والتوتر

طبيب مناعة: مرض "الأرتيكاريا" مرتبط بالتوتر والضغوط النفسية

هيئة الدواء المصرية تحذر من استخدام المسكنات بكثرة لهذه الفئات

نقيب الأطباء: مضاعفة الإيجار بالقانون الجديد تهدد استقرار العيادات والصيدليات

الصحة تحذر: عدم شرب الماء بكثرة في الصيف يسبب حصوات الكلى

طبيبة تحذر من خطر الفيروس الحليمي البشري وتنصح بتناول تطعيم الحماية منه

هيئة الدواء تنظم جولة تفقدية لوفد صيني في عدد من مصانع المستلزمات الطبية

الرعاية الصحية: تفعيل الصيدلة الإكلينيكية ومراجعة وصف الأدوية ساهما في خفض تكلفة الدواء بـ22 مليون جنيه

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025

مدبولي يكشف عن تكليف جديد للمحطات النووية في ضوء الحرب الإيرانية الإسرائيلية

كأس العالم للأندية، الهلال السعودي يخطف تعادلا تاريخيا أمام ريال مدريد

تباين سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

موعد وجدول صرف زيادة المعاشات الجديدة 2025

تكبدنا خسائر طائلة، نتنياهو يقر بهزيمته أمام إيران ويشكر ترامب على دعمه للاحتلال

أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

أحدث أسعار القصدير اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تباين سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

جثث تحت الأنقاض.. تعالوا نعرف قصة انهيار عقار السيدة زينب باللي فيه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إشعال النار في المنام وعلاقته بارتكاب الذنوب والمعاصي

هل الحسد يمنع الخير والرزق؟، شاهد رد الشيخ خالد الجندي (فيديو)

ما حكم التقشير الكيميائي للوجه والكفين من أجل التداوي؟، دار الإفتاء توضح الشروط

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران دون أن يعطي الأمر للتنفيذ