وزارة الصحة تكشف أهم التطعيمات الأساسية أثناء الحمل

كشفت منظمة الصحة العالمية WHO أهمية تلقي تطعيمات محددة أثناء فترة الحمل، لما لها من دور فعال في الوقاية من أمراض قد تكون خطيرة، بل مميتة في بعض الحالات.

تطعيم التيتانوس

وقالت منظمة الصحة العالمية أن هذه التطعيمات تتضمن: تطعيم التيتانوس Tetanus Toxoid – TT

أكدت أن هذا التطعيم إجباري ومتاح بشكل مجاني في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية، ويهدف إلى:

١-حماية الأم من التيتانوس الوليدي، وهو عدوى بكتيرية خطرة.

٢-منح الجنين مناعة مكتسبة تستمر حتى ما بعد الولادة.



أوضحت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم يعطى على جرعتين بفاصل 4 أسابيع خلال الحمل الأول، بينما تكتفي الحامل بجرعة واحدة فقط في الحمل الثاني، إذا كانت قد حصلت على الجرعات الكاملة سابقًا.

تطعيم الإنفلونزا الموسمية

أوصت منظمة الصحة العالمية بهذا اللقاح في أي مرحلة من الحمل، لفوائده الوقائية وتشمل:

يقي الحامل من مضاعفات الإنفلونزا الشديدة التي قد تؤثر في صحة الأم والجنين.

أثبتت الدراسات أنه آمن تمامًا خلال الحمل ولا يسبب أي ضرر للجنين.

أوصت منظمة الصحة العالمية باستشارة الطبيب المتابع للحمل أمر ضروري لتحديد الجدول الزمني الأنسب للتطعيمات، بناء على الحالة الصحية وتاريخ الحمل.

أكدت أن التطعيمات أثناء الحمل لا تحمي الأم فقط، بل تشكل الخطوة الأولى نحو بناء مناعة قوية للجنين، منذ لحظة ولادته، لذا، يجب الحرص على المتابعة بانتظام وبدء رحلة الأمومة بأمان وطمأنينة.

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