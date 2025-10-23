الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يعلن تنفيذ خطة متكاملة للتأمين الطبي أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
ads

 في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أبرز المشروعات الثقافية العالمية، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن خطة شاملة للتأمين الطبي لضمان سلامة وأمن الزوار والوفود خلال هذا الحدث الاستثنائي.

ووجه الوزير برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات التابعة للوزارة بمحافظتي القاهرة والجيزة، مع التنسيق الوثيق مع المستشفيات الجامعية وهيئة الإسعاف المصرية، وتشمل الخطة زيادة أعداد الأطباء في الأقسام الحرجة والتخصصية، وتأمين مخزون وافر من الأدوية، المستلزمات الطبية، أكياس الدم بجميع الفصائل، وتنكات الأكسجين، بالإضافة إلى تعزيز مخازن التموين الطبي لتقديم الدعم الفوري عند الحاجة.

 

جاهزية خطة الإخلاء الطبي

 وخلال جولته التفقدية لمتابعة الاستعدادات، اطمأن الدكتور خالد عبد الغفار على جاهزية خطة الإخلاء الطبي، التي تشمل تجهيز عيادات متنقلة مجهزة بتخصصات (باطنة، جراحة، أسنان، وأشعة X-ray داخل حرم المتحف، بالإضافة إلى عناية مركزة مجهزة بأحدث الأجهزة، بما في ذلك جهاز تروبونين للكشف عن جلطات القلب، وجهاز غازات الدم (ISTAT)، مولد أكسجين، مع دعم العيادات باستشاريين في العناية المركزة والطوارئ.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن خطة التأمين الإسعافي تشمل نشر سيارات إسعاف مجهزة، وسكوتر، وجولف كار داخل منطقة الاحتفال، بالإضافة إلى خدمات إسعافية في محيط المتحف، مع فرق إنقاذ لضمان التدخل السريع، كما ستشارك هيئة الرعاية الصحية بفرق طبية متخصصة مجهزة بأحدث التجهيزات لتقديم الرعاية الفورية على طول مسارات الزوار.

وأكد الوزير أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة آمنة ومستدامة خلال هذا الحدث العالمي، مع التركيز على تقديم خدمات طبية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

الصحة العالمية: إعادة بناء القطاع الطبي في غزة تتطلب 7 مليارات دولار

الصحة تفحص 1290 عينة لانشون وتكشف عن مواد حافظة وألوان غير مصرح بها

وتؤكد وزارة الصحة جاهزيتها الكاملة لضمان نجاح افتتاح المتحف المصري الكبير، مع الحفاظ على سلامة وصحة جميع الحضور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الاسعاف المصري الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة هيئة الإسعاف المصرية

مواد متعلقة

الصحة تعلن المحافظات الأعلى في معدلات زواج الأطفال

الصحة تفحص 1290 عينة لانشون وتكشف عن مواد حافظة وألوان غير مصرح بها

الأطباء: قبول طلاب الطب دون توفير فرص تدريب كافٍ جريمة في حق المريض والمهنة

الصحة: توفير مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

نائب وزير الصحة يتابع تنفيذ مستشفى بغداد ووحدة نخل بشمال سيناء

كيف تكون نباتيًا بطريقة صحية وآمنة؟ معهد التغذية يوضح

البيطريين: إجراء تعديلات شاملة لقانون النقابة وطرحها لحوار مجتمعي

عبدالغفار: تقليل العشوائيات والتلوث البصري والسمعي يعزز الصحة الجسدية والنفسية

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراض وعقارات لتنفيذ الطريق الدائرى بالإسكندرية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رسميا، عقوبات كبيرة على بيراميدز بعد أزمة مباراة الأهلي في دوري مواليد 2007

القبض على الملاكم المتهم في حادث دهس أسرة بيفرلي هيلز

وزير المالية الإسرائيلي يعتذر بسبب تصريحاته عن السعودية

أسعار الوحدات السكنية والشاليهات بمشروع مارينا بمبادرة بيتك في مصر

الإدارية العليا تلزم الوطنية للانتخابات بإدراج ضياء الدين داوود في كشوف مرشحي مجلس النواب

قبل أيام من افتتاحه، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دواء وتطهير للقلوب، تعرف على أذكار المساء وفضلها

دعاء ليلة أول جمعة من جمادى الأول

تفسير رؤية الفندق في المنام وعلاقتها بالخير والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية