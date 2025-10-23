الخميس 23 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الصحة تفحص 1290 عينة لانشون وتكشف عن مواد حافظة وألوان غير مصرح بها

لانشون
لانشون

شنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، حملات تفتيش موسعة على الأسواق في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري.

وأوضحت وزارة الصحة أن فرق التفتيش الميدانية سحبت 1290 عينة من مختلف العلامات التجارية للانشون المتداولة بالأسواق، وأرسلت إلى المعامل المركزية التابعة للوزارة لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات.

مطابقة 828 عينة للمواصفات القياسية

وأسفرت نتائج الفحص عن مطابقة 828 عينة للمواصفات القياسية، في حين تبين عدم مطابقة 454 عينة، وتنوعت أسباب المخالفة بين عيوب بكتريولوجية واستخدام مواد حافظة وألوان غير مصرح بها، إضافة إلى انخفاض نسبة البروتين في بعض العينات، ومخالفات متعلقة ببيانات العبوات والعلامات التجارية.

وجاءت نسب المخالفات على النحو التالي:

11 عينة بنسبة 2.42% بها مخالفات بكتريولوجية.

26 عينة بنسبة 5.73% بانخفاض في نسبة البروتين.

113 عينة بنسبة 24.89% تحتوي على مواد حافظة أو ألوان غير مصرح باستخدامها.

304 عينات بنسبة 66.97% بها مخالفات في البيانات أو العبوات.

الصحة: توفير مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

نائب وزير الصحة يتابع تنفيذ مستشفى بغداد ووحدة نخل بشمال سيناء


وأكدت وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنتجات والعينات المخالفة، وأحالت القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون

وشددت  على استمرار الحملات الرقابية لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق.

