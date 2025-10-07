ترامب لرئيس وزراء كندا: نريد صنع سياراتنا داخل الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن الجانبين سيبحثان خفض الرسوم الجمركية المفروضة على بعض القطاعات الكندية، في إطار جهود متبادلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ترامب تنازلات سابقة وتعارضات طبيعية

وقال ترامب، إن الولايات المتحدة قدّمت تنازلات لكندا حتى في مجال الصلب، مشيرًا إلى أن الخلافات التجارية بين البلدين طبيعية ومتوقعة ضمن المنافسة الاقتصادية القائمة.

تصنيع السيارات داخل أمريكا

وشدد الرئيس الأمريكى، على رغبة بلاده في أن يتم تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة، موضحًا أن الأمريكيين لا يفضلون شراء سيارات مصنوعة في كندا، في إشارة إلى أهمية تعزيز الصناعة الوطنية الأمريكية.

منافسة اقتصادية لا خصومة

وأضاف ترامب: "نريد لكندا أداءً رائعًا، لكننا نتنافس على نفس العمل، والسوق الضخمة هي ميزة كبيرة للطرفين."

وأكد ترامب في ختام تصريحاته أن العلاقات مع كندا قوية ومستقرة، رغم وجود منافسة طبيعية في قطاعات متعددة، وعلى رأسها الطاقة والصناعات التحويلية والسيارات.

