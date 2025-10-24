محمود أبو الدهب: ييس توروب يشبه محمد صلاح أبو جريشة عندما كان لاعبًا

أكد محمود أبو الدهب أنه يتوقع نجاح ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة موضحًا أنه مدرب صاحب شخصية قوية.

وقال محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية: "ييس توروب كان لاعب مميز عندما لعبت بجواره أثناء فترة الاحتراف الخارجي وطريقة لعبه في ذلك الوقت تشبه طريقة لعب محمد صلاح أبو جريشة مهاجم فريق الإسماعيلي السابق".

وأشار إلى أن توروب يمتلك مقومات كثيرة داخل فريق الأهلي تجعله قادر على النجاح وتحقيق البطولات المحلية والإفريقية في الفترة المقبلة.

