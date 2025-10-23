حكاية 4 أهلاوية عكروا مزاج توروب بعد مباراة الاتحاد

كشفت مصادر داخل الأهلي، عن كواليس ما بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث أكدت أن الدنماركي ييس توروب مدرب الفريق كان غاضبا بشدة من أربع لاعبين تحديدا عقب المباراة.

وأضافت المصادر: أن توروب أبلغ بعض المقربين منه استياءه الشديد من مستوى ثنائي الدفاع ياسين مرعي وياسر إبراهيم، وأكد أنهما قدما أداء غير مرض بالنسبة له على جميع المستويات.

وأوضحت المصادر أن توروب كان غاضبا بشدة أيضا من أحمد نبيل كوكا سواء بسبب أخطاء اللاعب في التغطية الدفاعية أو حتى تدخلاته القوية وعدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني بالشكل الذي منح الحكم منحه الكارت الأصفر الثاني ثم طرده.

توروب أكد أيضا لأحد أعضاء الجهاز المعاون أن مروان عطية قدم عرضا باهتا واستحق التغيير في الشوط الثاني، مؤكدًا ان اللاعب كان يستحق التغيير من الشوط الاول.

يبدأ النادي الأهلي اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.