محمد ثروت: مهرجان الموسيقى العربية يظهر جمال مصر

أحيا المطرب محمد ثروت الفاصل الثانى من الليلة الثامنة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته 33، التى يديرها المايسترو تامر غنيم، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام رئيس المهرجان، والذى اختار اسم كوكب الشرق أم كلثوم شخصية الدورة الحالية بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها.

وأكد المطرب محمد ثروت خلال كلمته بالحفل على أهمية مهرجان الموسيقى العربية، الذي يظهر جمال بلدنا مصر وثقافتنا وفننا، مشيرا إلى أنه على الرغم من الدورة الحالية للمهرجان باسم كوكب الشرق إلا ان خلال حفله سيغني من أعمال الفنانة وردة الجزائرية والعندليب عبد الحليم حافظ.

وقدم المطرب محمد ثروت مختارات متنوعة من أجمل الأغنيات ارتبط بها الجمهور، حيث ضم برنامج حفله اليوم بمهرجان الموسيقى العربية، مجموعة من الأغنيات وهى فاطمة، مداح القمر، أحلى ما فيكى، فاتت جنبنا، حاسب على قلبي، موعود، الغالى علينا، قارئة الفنجان، يا مستعجل فراقي، كل ده كان ليه، انا في انتظارك، بلدي.

إقبال ضعيف على حفل مروة ناجي بمهرجان الموسيقى العربية

وشهدت الليلة الثامنة من مهرجان الموسيقى العربية، إقبالا ضعيفا من الجمهور على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

وافتتحت الفنانة مروة ناجى الفاصل الأول من الحفل،حيث قدمت مجموعة متنوعة من الأغنيات وضم برنامجها الغنائي طبعا أحباب، أكدب عليك، بلاش تفارق، لسه فاكر، في يوم وليلة، العيون السود، مالى وأنا مالى،حكايتى مع الزمان، بتونس بيك، وعلى الربابة.

تكريم 10 شخصيات فى مهرجان الموسيقى العربية

جدير بالذكر أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته 33، كرم 10 شخصيات ممن ساهموا فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، وهم الدكتور هشام شرف ( الأردن )، إسم الفنانة نعيمة سميح ( المغرب )، إسم الشاعر الهادى أدم ( السودان )، عازف الكولة إبراهيم فتحى ( مصر )، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية ( مصر )، إسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة ( مصر )، المايسترو حسن فكرى ( مصر )، الشاعر وائل هلال ( مصر )، الملحن خالد عز ( مصر )، والمطربة آمال ماهر (مصر).

ويشار إلى أن أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ33 تنظمه دار الأوبرا المصرية، يشمل حفلات متنوعة على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة كوكبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى، إلى جانب عدد من الندوات والفعاليات الفنية والثقافية التى تحتفى برواد الموسيقى العربية وتراثها الخالد، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 25 أكتوبر الجارى، حيث تختتم حفلات مسرح النافورة بحفل غنائى للفنان صابر الرباعى والفنانة سوما.

