إقبال ضعيف على حفل مروة ناجى بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

تواصلت ليالى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 33 التى يديرها المايسترو تامر غنيم، لليوم الثامن على التوالي، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام رئيس المهرجان، والذى اختار اسم كوكب الشرق أم كلثوم شخصية الدورة الحالية بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها.

إقبال ضعيف على حفل مروة ناجي بمهرجان الموسيقى العربية

وشهدت الليلة الثامنة من مهرجان الموسيقى العربية، إقبالا ضعيفا من الجمهور على مسرح النافورة بدار الأوبرا.



وافتتحت الفنانة مروة ناجى الفاصل الأول من الحفل،حيث قدمت مجموعة متنوعة من الأغنيات وضم برنامجها الغنائي طبعا أحباب، أكدب عليك، بلاش تفارق، لسه فاكر، في يوم وليلة، العيون السود، مالى وأنا مالى،حكايتى مع الزمان، بتونس بيك، وعلى الربابة.

ومن المقرر أن يبدأ الفاصل الثانى من مهرجان الموسيقى العربية مع المطرب الكبير محمد ثروت ، حيث يأتى الحفلان بقيادة المايسترو علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية.

تكريم 10 شخصيات فى مهرجان الموسيقى العربية

جدير بالذكر أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته 33، كرم 10 شخصيات ممن ساهموا فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، وهم الدكتور هشام شرف ( الأردن )، إسم الفنانة نعيمة سميح ( المغرب )، إسم الشاعر الهادى أدم ( السودان )، عازف الكولة إبراهيم فتحى ( مصر )، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية ( مصر )، إسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة ( مصر )، المايسترو حسن فكرى ( مصر )، الشاعر وائل هلال ( مصر )، الملحن خالد عز ( مصر )، والمطربة آمال ماهر (مصر).

ويشار إلى أن أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ33 تنظمه دار الأوبرا المصرية، يشمل حفلات متنوعة على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة كوكبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى، إلى جانب عدد من الندوات والفعاليات الفنية والثقافية التى تحتفى برواد الموسيقى العربية وتراثها الخالد، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 25 أكتوبر الجارى، حيث تختتم حفلات مسرح النافورة بحفل غنائى للفنان صابر الرباعى والفنانة سوما.

