الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33، مي فاروق بالنافورة و"الحجار" بسيد درويش وأوبرا الإسكندرية بدمنهور

مي فاروق، فيتو
مي فاروق، فيتو

تتوالى فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ويديره المايسترو تامر غنيم ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجي، بإشراف أماني السعيد مستشار رئيس الأوبرا، حيث تقام في التاسعة مساء الجمعة 24 أكتوبر 3 حفلات متوازية.

حفلات الموسيقى العربية 

على مسرح النافورة، تقدم النجمة مي فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى حفلًا، ويسبقها فاصل غنائى لنجوم الموسيقى العربية؛ مي حسن، ياسر سليمان، أحمد سعيد.

 

وعلى مسرح سيد درويش، أوبرا الإسكندرية، يتغنى النجم الكبير علي الحجار بمصاحبة فرقته الموسيقية بنخبة من أعماله الجماهيرية.

أما مسرح أوبرا دمنهور فيستقبل حفلًا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي، ويقوده المايسترو هشام نبوي، ويشارك خلاله المطربون أمير رفاعي، السيد وهب الله، هبة إسماعيل، وائل أبو الفتوح، يمنى حسن، سارة مجدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المايسترو الدكتور محمد الموجى المايسترو هشام نبوى المايسترو تامر غنيم الموسيقي العربية حفلات الموسيقي العربية دار الأوبرا المصرية مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مؤتمر الموسيقي العربية مسرح النافورة مسرح سيد درويش نجوم الموسيقى العربية نجوم الموسيقى وزارة الثقافة

مواد متعلقة

البرنامج الغنائي لـ علي الحجار بحفلة الليلة في مهرجان الموسيقى العربية 33

ريهام عبد الحكيم تتألق بأغنيات ميادة الحناوى ووردة الجزائرية بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

الأكثر قراءة

وكيل التعليم بالجيزة يستبعد مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة في الهرم والعمرانية

تقرير خطير يتنبأ بكارثة تصدم أديس أبابا، ظهور صدع هائل في إثيوبيا خلال أيام

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

شخصيات يهودية بارزة حول العالم تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة القارعة ومعنى اسمها

السيسي يؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وبدء عملية إعادة إعمار غزة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة القارعة ومعنى اسمها

في ذكرى مولده، أشهر مؤلفات إبراهيم الدسوقي وأشهر ألقابه

لماذا نهى النبي عن كثرة الضحك وهل لها علاقة بموت القلب؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية