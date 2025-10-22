مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33، مي فاروق بالنافورة و"الحجار" بسيد درويش وأوبرا الإسكندرية بدمنهور

تتوالى فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ويديره المايسترو تامر غنيم ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجي، بإشراف أماني السعيد مستشار رئيس الأوبرا، حيث تقام في التاسعة مساء الجمعة 24 أكتوبر 3 حفلات متوازية.

حفلات الموسيقى العربية

على مسرح النافورة، تقدم النجمة مي فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى حفلًا، ويسبقها فاصل غنائى لنجوم الموسيقى العربية؛ مي حسن، ياسر سليمان، أحمد سعيد.

وعلى مسرح سيد درويش، أوبرا الإسكندرية، يتغنى النجم الكبير علي الحجار بمصاحبة فرقته الموسيقية بنخبة من أعماله الجماهيرية.

أما مسرح أوبرا دمنهور فيستقبل حفلًا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي، ويقوده المايسترو هشام نبوي، ويشارك خلاله المطربون أمير رفاعي، السيد وهب الله، هبة إسماعيل، وائل أبو الفتوح، يمنى حسن، سارة مجدي.

