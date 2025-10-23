ماشوفناش بعض من ساعة، علي الحجار يمازح المايسترو أحمد عاطف بمهرجان الموسيقى العربية (فيديو وصور)

افتتح الفنان الكبير على الحجار الفاصل الثانى من الليلة السابعة بمهرجان الموسيقى العربية في دورته 33، على مسرح النافورة والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

سلم الفنان الكبير على الحجار، على المايسترو أحمد عاطف قائد حفله اليوم بمهرجان الموسيقى العربية، بعد صعوده على خشبة مسرح النافوره ممازحه قائلا: " ماشوفناش بعض من ساعة كدة " ليتفاعل جمهور الحفل بالضحك والتصفيق.

“على قد ما حبينا” أول تعاون بين الحجار وبليغ حمدى

وعبر الفنان الكبير على الحجار عن سعادته بلقاء جمهوره في مهرجان الموسيقى العربية، وحفلات دار الأوبرا، مطالبا منهم أن يقدموا التحية للمايسترو أحمد عاطف والاوركسترا، مشيرا إلى أنه سيفتتح حفله بأغنية المال والبنون والتى كتبها الشاعر الكيير الراحل سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن.

وكشف على الحجار أن أغنية على قد ما حبينا، هى أول أغنيه قدمه بها الموسيقار بليغ حمدى عام 1977

وقدم الفنان الكبير على الحجار خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية مجموعة متنوعة من أعماله المتميزة التى يعشقها الجمهور ويرتبطون معها فنيا وعاطفيا ومنها المال والبنون، على قد ما حبينا، الليل وآخره، في قلب الليل، فى هويد الليل، العروسة، مسألة مبدأ، هى دى الحياة، الزين والزينة، لما الشتا يدق البيبان، زى الهوى، جزيرة غمام، عارفة، تجيش نعيش، ما تمنعوش الصادقين، فلسطيني، الحلوانى.

استمرار توافد جمهور مهرجان الموسيقى العربية

وشهدت الليلة السابعة من مهرجان الموسيقى العربية، استمرار توافد الجمهور على مسرح النافورة بدار الأوبرا، على الرغم من بدء الحفل.

حيث شهد الفاصل الأول من حفل اليوم لمهرجان الموسيقى العربية مشاركة أربعة فنانين من أبناء دار الأوبرا المصرية والذين قدموا مجموعة متنوعة من أغانى الزمن الجميل.

قدمت الفنانة نهى حافظ أغنيات "معلش النوبه دي" من كلمات فتحي قورة وألحان بليغ حمدي، أغنية "العوازل ياما قالوا" من كلمات أنور عبد الله وألحان محمد عبد الوهاب، وأغنية "مين قالك" من كلمات حسين السيد وألحان محمد الموجي.

مهرجان الموسيقى العربية يتألق بأعمال أحمد رامى ونجم

وغنت الفنانة نهاد فتحي أغنية ا"لعيون السود" من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وأغنية "اسال دموع عنيه" من كلمات صالح جودت وألحان محمد عبد الوهاب.

أما الفنانة رحاب عمر فغنت "لسه فاكر" من كلمات عبد الفتاح مصطفي وألحان رياض السنباطي، وأغنية "أنت الحب" من كلمات أحمد رامي وألحان محمد عبد الوهاب.

فيما قدم الفنان محمد الطوخي أغنيات "فين طريقك فين" من كلمات أحمد شوقي وألحان محمد عبد الوهاب، أغنية "يا وحشني رد عليا"من كلمات عبد العزيز سلام وألحان فريد الاطرش، وأغنية "هسكنك يا مصر " من كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان محمد الطوخي.

