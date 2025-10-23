الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تتحدى العالم بضم الضفة وأمريكا توفر لها غطاءً كاملًا

أكد مأمون سويدان، محافظ بديوان الرئاسة الفلسطينية، أن الكنيست الإسرائيلي ناقش مشروعي قانون لضم الضفة الغربية وعدد من المستوطنات، موضحًا أن تمرير المشروع يتطلب ثلاث مراحل تشريعية قبل اعتماده رسميًا، ما يُعد – بحسب تعبيره – تحديًا سافرًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح "سويدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": أن إسرائيل تمارس سياسات ضم ممنهجة منذ عام 1948، مشيرًا إلى أن العربدة والتوحش السياسي والعسكري يمثلان نهجًا ثابتًا في العقيدة الإسرائيلية وليس مجرد توجه لحكومة بنيامين نتنياهو الحالية.

الإعلام الإسرائيلي يحاول تبرئة نتنياهو من قرار الضم

وأشار سويدان إلى أن الإعلام الإسرائيلي يحاول الترويج بأن مشروع ضم الضفة الغربية تم دون علم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في محاولة للتنصل من المسؤولية السياسية، مؤكدًا أن هذه المحاولات تهدف لتخفيف الضغط الدولي المتزايد على إسرائيل عقب الكشف عن الخطط الاستيطانية الجديدة.

انتقادات حادة للموقف الأمريكي: "واشنطن تمنح إسرائيل الحصانة الكاملة"

ووجّه سويدان انتقادات شديدة للموقف الأمريكي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي لإسرائيل، إذ توفر لها الغطاء السياسي الكامل وتمكّنها من التحرك بحرية دون أي مساءلة دولية.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية الحالية تعطل أي قرارات دولية ضد إسرائيل باستخدام حق الفيتو، ما يجعلها – بحسب وصفه – شريكًا في استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

"القيادة الفلسطينية لا تثق في الإدارة الأمريكية الحالية"

وشدد محافظ ديوان الرئاسة الفلسطينية على أن القيادة الفلسطينية فقدت الثقة في الإدارة الأمريكية، بعدما منحت إسرائيل كل الفرص الممكنة للاستمرار في سياساتها العدوانية والاستيطانية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تُفرض عليه من الخارج، وأن الحق الفلسطيني في الأرض والهوية غير قابل للمساومة أو التنازل.

