أسعار ومواصفات سيارات تويوتا في مصر

سيارات تويوتا، تعد سيارات تويوتا، من أكثر السيارات انتشارًا في السوق المصري لعدة أسباب أولها توفير قطع غيار السيارات التي يحتاجها المستهلك في أعمال الصيانة، لذا طرحت تويوتا موديلات 2026 لطرازات كورولا.

ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات تويوتا كورولا في السوق المحلي خلال منتصف شهر أكتوبر الجاري لعام 2025، وهي:-


أسعار سيارات تويوتا كوورلا 2026


يصل سعر الفئة Active نحو مليون و300 ألف جنيه
يصل سعر الفئة Comfort نحو مليون و400 ألف جنيه
يصل سعر الفئة Smart نحو مليون و500 ألف جنيه
يصل سعر الفئة Smart with Sunroof نحو مليون و600 ألف جنيه 
يصل سعر الفئة Elegance نحو مليون و650 ألف جنيه


مواصفات سيارات تويوتا كورولا

حصلت سيارات تويوتا علي محرك 4 سلندر  بسعة 1600 سي سي، يولد قوة 120 حصانًا وعزم دوران أقصى 154 نيوتن/ متر، مع متوسط استهلاك للوقود يصل إلى 6.8 لتر لكل 100 كم.
 

مواصفات الامن والسلامة لسيارات تويوتا 

وسائد هوائية أمامية

فرامل مانعة للانغلاق (ABS)

 توزيع إلكتروني للفرامل (EBD)

 نظام الثبات الإلكتروني (ESP)

أنظمة مساعدة للفرامل

 مثبت سرعة

 وحساسات ركن أمامية وخلفية

رشاشات للمصابيح الأمامية

 مرايات ضم كهربائية

حساسات مطر أوتوماتيكية

 فتحة سقف وجنوط رياضية

