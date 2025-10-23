شركات صينية تعلق مشتريات النفط الروسي بعد العقوبات الغربية 

أفادت وكالة الأنباء رويترز، في نبأ عاجل لها اليوم الخميس، بأن شركات صينية علقت مشتريات النفط الروسي بحرا بعد العقوبات الغربية.

وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، طالت عملاقي النفط الروسي "روسنفت" و"لوك أويل" وفروعهما.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، وتأكيده نيته الاجتماع معه في وقت لاحق.

وحذر مدير مؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا إلى حرمان الولايات المتحدة من اليورانيوم الروسي المخصب.

وأكد ليخاتشوف أن أي تدهور في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة قد ينعكس سلبا على التعاون بين البلدين في إمدادات اليورانيوم اللازم للمفاعلات الأمريكية.

وردا على سؤال حول احتمال تأثر صادرات اليورانيوم الروسية بالعقوبات الجديدة، قال: "لا تستهدف هذه العقوبات قطاع الطاقة النووية لكن أي توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة سيؤدي عاجلا أم آجلا إلى تداعيات سلبية على إمداداتنا إليها".

