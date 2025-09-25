وزير الرياضة وأبو ريدة يشهدان حفل تكريم أساطير حراس المرمى بالكرة المصرية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حفل تكريم أساطير حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، والذي أقيم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر "مشروع الهدف".

حضر حفل التكريم المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي للفيفا، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وأحمد شوبير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى، واللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، وعدد من رموز كرة القدم المصرية.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر على مدار تاريخها الكروي أنجبت أساطير في حراسة المرمى، مثمنًا عطاؤهم الكبير وما قدموه للكرة المصرية، مشيرًا إلى حرص الدولة على تكريم رموزها والاحتفاء بتاريخهم.

كما أعرب وزير الشباب والرياضة عن شكره للمهندس هاني أبوريدة على جهوده ودعمه المتواصل، مؤكدًا أن تهيئة الأجواء المناسبة وتنفيذ المشروعات بمعسكرات المنتخب تمثل إصرارًا على مواصلة مسيرة التطوير، مشيرًا إلى أن القادم دائمًا أفضل للكرة المصرية، ومتمنيًا التوفيق للمنتخب الوطني الذي بات على بعد خطوة من التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وأوضح وزير الرياضة أن الحرص على تكريم الحراس والرياضيين القدامى يمثل رسالة عرفان وتقدير لعطائهم، ويعكس في الوقت ذاته استراتيجية الدولة في الحفاظ على تاريخ الرياضة الوطنية وصون إرثها، موجهًا الدعوة إلى أساطير الكرة المصرية للمشاركة في الاحتفال مع المنتخب عقب التأهل إلى كأس العالم.

من جانبه وجه المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المستمر للرياضة المصرية بوجه عام، وكرة القدم بوجه خاص، مؤكدا أن اتحاد الكرة يعتز ويقدر كل من أثروا في تاريخ اللعبة، فهم قدوتنا ورموزنا، ونسعى دائمًا لمد يد العون لهم، وتوفير الحياة الكريمة التي تليق بما قدموه لمصر.

من جانبه، أعرب أحمد شوبير، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى، عن فخره بتكريم أساطير حراس المرمى، مؤكدًا أن هذا التكريم هو رسالة وفاء وتقدير لرموز الكرة المصرية الذين صنعوا تاريخًا مشرفًا، موجها الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حضوره ودعمه الدائم، مشيرًا إلى أن الجمعية حريصة على تكريم قدامى الرياضيين باعتبارهم قدوة للأجيال الجديدة.

ويأتي حفل التكريم في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري لكرة القدم، والجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى؛ تقديرًا لما قدمه هؤلاء الحراس من إنجازات وبصمات بارزة على مر الأجيال، وللتأكيد على دورهم كقدوة ونماذج ملهمة للأجيال القادمة.

أول تحرك من وزارة الرياضة في أزمة وفاة لاعب تنس الطاولة

فيما كشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، كواليس أزمة وفاة اللاعب سمير الطنطاوي، لاعب تنس الطاولة، البارالمبية بنادي العزيمة بالإسماعيلية، خلال منافسات بطولة الجمهورية المقامة في مدينة بورسعيد.

وأضاف المصدر أن الوزارة تحركت على الفور باتصالات مع مسئولي اتحاد تنس الطاولة لكشف تفاصيل وفاة اللاعب وتطبيق الأكواد الطبية في البطولة، مؤكدا أن البطولة تقام طبقا لاشتراطات الوزارة واللجنة البارالمبية دون أي مخالفات، وان وفاة اللاعب قضاء وقدر ولم يشوبها الإهمال.

وتوفي سمير السيد لاعب تنس الطاولة البارالمبي بنادي العزيمة بالإسماعيلية، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مشاركته في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة التي تقام في بورسعيد.

