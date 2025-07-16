مفاجآت معرض نبيو 2025.. شعبة الذهب: مضاعفة قيمة الجوائز.. إضافة فرع البحث العلمي في صناعة الذهب والمجوهرات.. مسابقة خاصة للتصميم المستوحى من التراث النوبي

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل الاستعداد لانطلاق النسخة الخامسة من معرض الذهب والمجوهرات المصري "NEBU EXPO 5".

تفاصيل المسابقة على هامش معرض نبيو

وأوضحت هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب؛ تفاصيل المسابقة التي تعقد للعام الثالث على هامش المعرض والخاصة بمصممي المجوهرات، والتي تهدف إلى تنمية مهارات المصممين وتشجيع الشباب المصري على الاهتمام بمجال المجوهرات وتصميم الحلي المصرية واستلهام التصميمات المتميزة من واقع وتاريخ وتراث مصر الغني والمتنوع، من أجل تحقيق التفرد والتأكيد على هوية الحلي المصرية التي تعد ذات بصمة ثرية قادرة على إبهار العالم، ومؤهلة لنمو العلامات التجارية المصرية لتخرج من نطاق المحلية إلى العالمية.

المجوهرات كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ- الثقافة النوبية

وأشار إلى أنه تقرر فتح باب التقديم لمسابقة تصميم الذهب والمجوهرات والتي تعقد هذا العام تحت شعار (المجوهرات كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ- الثقافة النوبية).

وتعتمد المسابقة على استلهام التصميمات الحديثة من رموز وتكوينات وروح الطراز النوبي الذي يمثل جزءا أصيلا من التراث المصري الفني والهندسي والإنساني والتاريخي لما يتميز به من بساطة وعمق وألوان مبهجة مستمدة من البيئة المحيطة التي تتفرد بارتباطها بنهر النيل الذي تعد بلاد النوبة أول من يستقبله مع دخوله للأراضي المصرية قادما من الجنوب إلى الشمال عكس اتجاه مسار معظم أنها العالم التي تنحدر من الشمال عادة إلى الجنوب.

وتابع: وتتميز بلاد النوبة بارتباطها بالصحراء الجنوبية والتي تحيط بمجرى النهر الذي تتوسطه جزر فريدة تمزج ما بين التكوينات الصخرية البديعة وبين حدائق النخيل والدوم وبين المعابد الأثرية القديمة، حيث تبدأ الحضارة مع بداية النهر.

أفرع المسابقة المخصصة لهذا العام

وعن أفرع المسابقة المخصصة لهذا العام؛ قال: " تضم المسابقة هذا العام فرعين رئيسين، الأول خاص بمسابقة تصميم المجوهرات- jewellery design، على غرار مسابقة العام الماضي، وتشمل فئة التصميم اليدوي للمجوهرات وفئة التصميم الرقمي.

إضافة مسابقة خاصة بالبحث العلمي في صناعة المجوهرات الذكية

وأضاف: يستجيب معرض Nebu لحالة التطور والنمو التي تحدث بالسوق المصري ويتواكب مع الاحتياجات التي يتطلبها القطاع، لذلك تم إضافة فرع آخر للمسابقة هذا العام لتصبح لدينا مسابقة خاصة بالبحث العلمي في صناعة المجوهرات الذكية smart jewellery، لتشجيع الابتكارات العلمية التي يمكن استخدامها لتحسين عملية تصنيع المجوهرات سواء في الوظيفة أو التشكيل، وذلك عبر استخدام التكنولوجيا أو البحث العلمي لتحسين جودة المنتج أو خصائص المعدن وطرق تشكيل وتركيب الأحجار.

تابع أن ذلك من منطلق إيماننا بأن المعرض لا يجب أن يلعب جانبا تسويقيا فقط، بل له دور قوي في تنمية الصناعة وتطوير القطاع بالكامل لنصبح قادرين على وضع مصر في المكانة التي تستحقها في السوق العالمي للذهب والمجوهرات، والتي تتناسب مع تاريخنا المصري القديم في هذا القطاع، حيث كان أجدادنا القدماء روادا فيه وسبقوا العالم كله في صياغة وتشكيل المعدن الثمين بأشكال غير مسبوقة من الحلي والتماثيل والأواني وحتى الأحذية وقطع الأثاث، ووصلوا فيه إلى درجة من الدقة والحرفية تذهل العالم كله حتى الآن. لذلك نرى أن على عاتقنا مسئولية كبيرة لاستعادة مصر لهذه المكانة ولا ندخر جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف.

البحث العلمي مجال هام في قطاع الذهب والمجوهرات

ومن جانبه قال المهندس لطفي منيب نائب رئيس الشعبة إن قرار توسع المسابقة هذا العام جاء في إطار خطة التطوير التي تم وضعها للمعرض الذي ينمو عاما بعد عام، ويتوسع فيما يقدمه للمُصنعين والتجار من خدمات قادرة على تدفع القطاع للنمو والتحديث من أجل الوصول إلى مستوى عالمي ليضع مصر على خريطة صناعة وتجارة المجوهرات عالميا، ولا شك أن البحث العلمي هو مجال هام في قطاع الذهب والمجوهرات وقادر على اختصار الوقت في سبيل تحقيق هدف نمو الصناعة، وشباب الباحثين المصريين قادرون على إضافة الكثير في هذا الاتجاه لدفع صناعة الذهب والمجوهرات للأمام بالارتكاز على قواعد منهجية وبحثية وعلمية قوية يمكنها أن ترفع مكانة مصر في هذا الصدد.

أما المهندس أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، فشدد على أهمية تغذية الصناعة بالأفكار الجديدة والتصميمات المميزة التي يمكنها أن تقدم حلولا للمشكلات التي يواجهها العاملون بالقطاع، كما أن جودة التصنيع مع التصميم المبتكر المستلهم من الحضارة المصرية هما عناصر رئيسية قادرة على تقديم منتج مصري متميز قادر على المنافسة في السوق العالمي، لذلك كان من واجبنا أن نفتح الباب أمام الشباب من المصممين والباحثين لتقديم أفضل ما لديهم من إبداعات ومن أفكار لتنمية القطاع لبناء قوة بشرية وعقلية قادرة على قيادة قاطرة النمو خلال السنوات القادمة.

وفي نفس السياق، أوضح عمرو المغربي عضو الشعبة أن هذه المسابقات تمنح الفرصة لتجديد دماء الصناعة وتغذيتها بالأفكار التي تواكب العصر وتعمل على دمج العلم والابتكار والإبداع بالصناعة مما يساهم في تطويرها وتسهيل عمليات التداول والتصنيع في ظل ثورة صناعية عالمية انعكست بشكل كبير على صناعة الذهب والمجوهرات ويجب أن يكون لمصر بصمة قوية في هذا المجال.

ومن جانبه أكد كريم شلبي المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المنظمة للمعرض، أن معرض “NEBU EXPO" يسير بخطى ثابتة نحو التطور عاما بعد عام، ويحظى بمساندة قوية من الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين، وحصل في النسخ السابقة على رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكان للمعرض أثر جيد على تطوير قطاع الذهب والمجوهرات في مصر خلال السنوات القليلة السابقة، مما يدفعنا إلى السعي لتقديم الأفضل كل عام والتوسع في الخدمات والمميزات التي يتم تقديمها لمُصنعين والتجار عاما بعد عام، من حيث المساحات والأنشطة والجلسات النقاشية التي تتناول مشكلات القطاع وتقدم الحلول المقترحة لها وكذلك التوسع في عدد بعثات المشترين من الخارج.

وقال: نتوسع هذا العام أيضا في المسابقة التي يتم عقدها على هامش المعرض، حيث يتمثل التوسع في زيادة أفرع المسابقة، بإضافة فرع للبحث العلمي الذي يضيف بعدا آخر للصناعة، بالإضافة لمسابقة التصميم المستوحى من التراث النوبي بفئتيه "الرقمي واليدوي"، وهي خطوة نعتبرها دليل على قدرة المعرض على إضافة قيمة حقيقية للعاملين بالقطاع، فالمعرض لا يقتصر دوره على الترويج للمشغولات المصرية فقط، بل أيضا دعم الصناعة والتجارة والتوسع خارج حدود السوق المصري والانفتاح على العالم لتقديم كل ما هو جديد.

وأشار إلى أن التوسع لم يقتصر على زيادة أفرع المسابقة بل أيضا يشمل مضاعفة قيمة الجوائز التي تمنح للفائزين في المسابقة هذا العام حيث يحصل الفائزون في كل فئة (يدوي، رقمي) ضمن فرعي المسابقة (التصميم، المجوهرات الذكية) على جوائز قيمتها كالتالي:

الأول: 20000 جنيه مصري

الثاني: 15000 جنيها مصري

الثالث: 10000 جنيه مصري



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